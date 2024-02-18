張語芯離開樂天爆哭！不捨9年啦啦隊回憶 「這天終究還是來了」
職棒新球季即將開跑，啦啦隊女神大風吹，樂天桃猿加入4位新人，女神林襄即將跳槽到味全龍，張語芯則因生涯規劃決定離開，她發文說出內心不捨，畢竟在樂天待了9年時間，擁有很多難忘回憶，收到大家關心的訊息，自己難過哭了好幾遍，相信未來還有機會再次聚首。
記者江芷稜／綜合報導
現年34歲的張語芯，是台灣戲曲專科學校京劇科畢業，從平面模特兒出道後接觸到啦啦隊環境，自樂天早期的LamiGirls當起，至今已經9年，期間發行過單曲、出版寫真書，人氣也很不錯。對於離開的原因，張語芯強調是對人生有所規劃才決定離開，沒有外在原因，希望其他人不要隨便揣測，也希望所有人給予祝福與支持。
沉澱好心情，她在社群平台發文向粉絲正式道別，透露收到各方關心的訊息，一度難過到哭了好幾遍，畢竟從Lamigo到樂天桃猿待了很長時間，參與過Lamigo兩連霸、三連霸、冠軍遊街、陳金鋒引退等重要時刻，相信這些回憶都會成為這輩子最驕傲的時刻，未來能與小孩分享：「你媽媽我曾是樂天女孩」。
離開非常不捨，張語芯感嘆：「沒有想到這天終究還是來了，但我很感謝自己，有勇氣為自己做決定，相信一切都是最好安排，以後只要有時間我會常常回去看球的，希望大家要熱情的歡迎我唷」。對此，樂天啦啦隊的籃籃、曲羿為她加油，球迷也紛紛留言祝福，「祝福妳接下來的路能一切順利」、「未來的日子持續發光發熱，做任何事都為妳加油」、「歡迎多回來球場看大家」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道