NBA/詹皇退役後誰接班！NBA總裁不擔心 「喬丹退役後也有人問」
美國職籃NBA今(18)日明星賽進行技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽等賽事，明（19）日將迎來星光雲集的全明星對抗賽，而聯盟現今兩大門面，洛杉磯湖人隊「詹皇」LeBron James、以及金州勇士隊「咖哩小子」Stephen Curry若退役後，聯盟新門面將由誰扛下，對此NBA總裁Adam Silver並不擔心，並表示「喬丹退役後也有人問過這個問題」。
記者陳品翔/綜合報導
當被問到LeBron James退休後，誰將接替他成為聯盟門面，Adam Silver說：「這是很有趣的問題，首先我要說，我永遠不會指定一位球員，成為下一個LeBron James，就像當年Michael Jordan退休時的情況一樣。當時我也是聯盟當中的一員，這個問題也不斷出現，誰將是下一個Michael Jordan？我記得當時的總裁David Stern和其他人就說過，誰在球場上表現得好，誰就應該成為那樣的接班人。這就是NBA聯盟的美妙之處。」
「此外，我想說的是，聯盟是在許多夢幻般的接班人手中，看看我們周日晚上將迎來互相競爭的全明星球員吧，從Michael退休時到現在，看看加入這個聯盟的國際球員的數量、看看全世界正如火如荼進行的籃球運動。」
Adam Silver也鼓勵新生代球員，期許他們能夠在往後，都能追上前人的腳步，Silver繼續說到：「這些新生代球員並不是被選定的，他們向世界展示了，他們配得上Michael Jordan、Kobe、LeBron以及其他球員，同樣難得的地位。所以就讓我們持續欣賞往後的競爭吧，看看這些球員在場上所達到的事，這是令人相當嘆為觀止的。」
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