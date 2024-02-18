《我和我的冠軍女兒》19歲女兒過世！死因曝光　阿米爾罕悲痛發聲

任時完美談再添一樁！霸氣轉帳鉅款　叮嚀隊友「別跟粉絲收錢」

▲任時完轉帳給經營烤肉店的前隊友，並叮嚀他「可以的話不要跟粉絲收錢」。（圖／任時完IG）
▲任時完轉帳給經營烤肉店的前隊友，並叮嚀他「可以的話不要跟粉絲收錢」。（圖／任時完IG）

記者張芸婷／綜合報導

韓團ZE:A（帝國之子）於2010年出道，2017年全員不續約因此解散，隊內知名度較高的團員黃光熙、任時完和朴炯植等人，目前都仍在演藝圈發展，而另一成員泰憲則轉行經營烤肉店，日前他突然收到前隊友任時完的鉅額轉帳，沒想到對方竟霸氣表示：「可以的話，不要跟粉絲收錢。」令他感動的上傳IG分享。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲前ZE:A泰憲目前經營烤肉店維持生計。（圖／轉攝自맛있는 녀석들Youtube）
▲前ZE:A成員泰憲目前經營烤肉店維持生計。（圖／轉攝自맛있는 녀석들Youtube）
ZE:A解散後，泰憲因經濟困難曾經歷過一段苦日子，目前經營烤肉店維持生計，團體雖已停止活動，但他仍與任時完保持聯繫。

日前泰憲收到任時完銀行轉帳，並霸氣說道：「把錢收好，粉絲去的時候就用來幫他們結帳，可以的話就不要跟粉絲收錢了。」令他相當感動，並禮貌詢問對方是否可以上傳限時動態分享，任時完也爽快的回答：「你想傳就傳吧！」

▲泰憲在限動分享收到任時完轉帳後的對話。（圖／泰憲IG）
▲泰憲在限動分享收到任時完轉帳後的對話。（圖／泰憲IG）
事實上，成功轉型為實力派演員的任時完，之前就曾上傳「下訂烏克蘭飯店一個月的資訊」，並傳訊息給業主說自己不會入住，只是希望能夠幫助受戰亂之苦的基輔人民，此一善舉感動了許多人，如今兩人對話公開，任時完美談再添一樁。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

任時完《少年時代》快要憋不住「用鏟子頂住屁股」　跳進樹叢重生

朴信惠曬逆齡照！與《低谷醫生》朴炯植扮高中生　粉絲嚇喊無違和

《瑞鎮家2》確定製作！朴敘俊、崔宇植再齊聚　粉絲求朴炯植加入

韓韶禧公開跳aespa〈Drama〉影片！舞姿不輸女團　粉絲跪求出道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞