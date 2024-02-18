任時完美談再添一樁！霸氣轉帳鉅款 叮嚀隊友「別跟粉絲收錢」
韓團ZE:A（帝國之子）於2010年出道，2017年全員不續約因此解散，隊內知名度較高的團員黃光熙、任時完和朴炯植等人，目前都仍在演藝圈發展，而另一成員泰憲則轉行經營烤肉店，日前他突然收到前隊友任時完的鉅額轉帳，沒想到對方竟霸氣表示：「可以的話，不要跟粉絲收錢。」令他感動的上傳IG分享。
記者張芸婷／綜合報導
ZE:A解散後，泰憲因經濟困難曾經歷過一段苦日子，目前經營烤肉店維持生計，團體雖已停止活動，但他仍與任時完保持聯繫。
日前泰憲收到任時完銀行轉帳，並霸氣說道：「把錢收好，粉絲去的時候就用來幫他們結帳，可以的話就不要跟粉絲收錢了。」令他相當感動，並禮貌詢問對方是否可以上傳限時動態分享，任時完也爽快的回答：「你想傳就傳吧！」
事實上，成功轉型為實力派演員的任時完，之前就曾上傳「下訂烏克蘭飯店一個月的資訊」，並傳訊息給業主說自己不會入住，只是希望能夠幫助受戰亂之苦的基輔人民，此一善舉感動了許多人，如今兩人對話公開，任時完美談再添一樁。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道