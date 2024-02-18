不只新冠？譚德塞喊「X疾病爆發」僅時間問題 羅一鈞點名3傳染病
新冠肺炎疫情持續3年、影響範圍遍及全球，但世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指出，「X疾病」爆發只是時間問題，下一個造成全球大流行的，可能是流感病毒或其他新的冠狀病毒。衛福部疾管署副署長羅一鈞則指出，以現階段來說，最需要擔心的疾病包括流感、新冠肺炎，以及各式出血熱病毒。
記者林志怡／台北報導
譚德塞近期指出，直到現在，世界仍沒有準備好面對下一場疾病大流行，除了流感病毒、新的冠狀病毒以外，人類目前尚不知道的「X疾病」都可能引爆新的疫情，全球應在5月前達成防範流行病的國際協議，內容囊括研究、開發、疫苗取得、其他產品供應、資訊共享、技術與生物樣本的跨國合作。
羅一鈞指出，以現階段來說，最優先要擔心的包括流感、新冠肺炎等，但伊波拉等出血熱病毒也要小心，雖台灣目前並非WHO會員國，但仍會設法從各種管道取得會員國才能得到的重要資訊，且近年國際也有平台供各國上傳病毒的抗原基因序列、WHO也有對非會員國的公開資訊可供查詢。
不過，羅一鈞表示，據了解，大流行公約目前在各WHO會員國，進行內容審閱與提供意見階段，但對疫苗與藥物研發、取得障礙在於，研發者大多還是會希望擁有發專利、研究的成果回饋等回報，藥廠也會希望能被保障收益，各個國家也有自己的戰略考量，疾管署目前對於5月是否能夠完成協議持保留態度。