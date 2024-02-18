元宵節冷空氣「濕冷14度」！1圖秒懂一週天氣　上班日溫暖要把握

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氣象署指出，明天台灣各地及外島大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，氣溫分佈上，北部攝氏18至29度、中部攝氏19至30度、南部攝氏20至32度、東部攝氏18至29度，夜晚及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
🟡週二至週三（2/20至2/21)
全台各地白天高溫，東半部攝氏26至28度，西半部攝氏29至32度，各地低溫攝氏18至22度，西半部要注意日夜溫差大，各地皆維持多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星雨。
🟡週四到下週日（2/22至2/25)
氣象署說明，週四北台灣白天高溫略降，北部、宜蘭、花蓮高溫約攝氏25至26度，中南部高溫約攝氏30度，台東高溫約攝氏27度，週五至下週日高溫再降，北部、宜蘭、花蓮高溫約攝氏18至22度，中南部高溫約攝氏26至29度，台東高溫約攝氏24度，各地早晚低溫為攝氏14至16度。
🟡元宵節天氣（2/24)
氣象署提醒，元宵節受到東北季風增強影響，台灣附近水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴，各地早晚低溫攝氏14至16度，沿海空曠地區要留意強陣風，沿海留意浪大。