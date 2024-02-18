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元宵節冷空氣「濕冷14度」！1圖秒懂一週天氣　上班日溫暖要把握

▲週一至週三（2/19至2/21）各地晴到多雲，白天高溫都可以達到攝氏30度，週四（2/22）鋒面通過、東北季風增強，元宵節降溫明顯。（圖／記者陳明安攝）
▲週一至週三（2/19至2/21）各地晴到多雲，白天高溫都可以達到攝氏30度，週四（2/22）鋒面通過、東北季風增強，元宵節降溫明顯。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

未來一週天氣從「溫暖轉為偏涼」，中央氣象署表示，週一至週三（2/19至2/21）各地晴到多雲，白天高溫都可以達到攝氏30度，週四（2/22）鋒面通過後，東北季風跟著報到，北台灣轉涼，且北部、東部降雨機率提高，元宵節（2/24）北部及東半部有局部短暫雨，早晚要留意攝氏14至16度的低溫。

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🟡明天天氣（2/19）

氣象署指出，明天台灣各地及外島大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，氣溫分佈上，北部攝氏18至29度、中部攝氏19至30度、南部攝氏20至32度、東部攝氏18至29度，夜晚及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

🟡週二至週三（2/20至2/21)

全台各地白天高溫，東半部攝氏26至28度，西半部攝氏29至32度，各地低溫攝氏18至22度，西半部要注意日夜溫差大，各地皆維持多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星雨。

▲未來一週天氣從「溫暖轉為偏涼」，元宵節天氣受到東北季風增強影響，北東有雨、早晚較寒涼。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週天氣從「溫暖轉為偏涼」，元宵節天氣受到東北季風增強影響，北東有雨、早晚較寒涼。（圖／中央氣象署提供）
🟡週四到下週日（2/22至2/25)

氣象署說明，週四北台灣白天高溫略降，北部、宜蘭、花蓮高溫約攝氏25至26度，中南部高溫約攝氏30度，台東高溫約攝氏27度，週五至下週日高溫再降，北部、宜蘭、花蓮高溫約攝氏18至22度，中南部高溫約攝氏26至29度，台東高溫約攝氏24度，各地早晚低溫為攝氏14至16度。

🟡元宵節天氣（2/24)

氣象署提醒，元宵節受到東北季風增強影響，台灣附近水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴，各地早晚低溫攝氏14至16度，沿海空曠地區要留意強陣風，沿海留意浪大。

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