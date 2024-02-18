米可白懶理被嫌臭臉 2度吐心聲「37歲一樣是賣餅的孩子」
37歲米可白從兒童台「葡萄姊姊」的身分走紅，轉戰演員受到金鐘獎肯定，近日也演出台視八點檔《追分成功》，每到年節，米可白就會回鹿港老家幫忙家人賣餅，吸引不少顧客爭相合照，無奈有人質疑她臭臉賣餅，米可白懶理網友筆戰，今（18）日曬出漂亮的「賣餅西施」側拍一張，強調自己到了37歲還是那個賣餅的孩子。
記者羅凌筠／綜合報導
米可白賣餅時被要求合照，出現一些批評「怎麼感覺心情不是很好」、「一臉沒睡飽不爽的感覺」、「戴口罩合照這可絕了」，網友也為她平反，認為戴口罩是為了衛生，還有人目睹晚上8點依舊有顧客上門找米可白合照，「真的很累也真的很親切」，對此，米可白回應：「謝謝大家的貼心，不要為我鬥嘴了，你們好可愛喔。」並強調自己只是個想分擔家人辛苦的女兒。
米可白今日再分享店舖開張的工作側拍，「我很喜歡客人拍的側拍照，喜歡認真工作的自己，每一個樣子都喜歡，37歲沒什麼改變，我一樣過年過節回家幫忙，我一樣是那個賣著糕餅的孩子。」她還提到一時無法從賣餅狀態切換到拍戲，腦中盤旋著：「皮蛋酥3個100，6顆可以裝一盒，蛋黃酥6顆240元 ，芋頭酥6顆120元。」進劇組時台詞卡了4、5次。
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