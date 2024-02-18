新社櫻花季健行今登場 宣告櫻花盛開 遊客走春首選

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臺中市政府民政局長吳世瑋、立法院副院長江啟臣、文化局長陳佳君、新社農會總幹事羅文正、新社區長林淑惠等人熱情參與，以行動力挺「新社櫻花季」這個品牌，並大力推廣在地優質農特產品如葡萄、枇杷、香菇，以及觀光休閒產業的民宿、景觀餐廳、休閒農場，歡迎疫情解封一起走出戶外，探訪素有台中後花園美譽之新社區，走春賞櫻、刺激消費及支持在地農民。
民政局長吳世瑋表示，市府多年來致力於提升新社區在地觀光發展，從民國90年代起開始遍植山櫻做為行道樹，在農曆春節前後，2萬多株山櫻同步綻放、艷麗奪目，將新社裝扮成粉紅色的夢幻花海，為此自101年起，公所每年舉辦櫻花季活動，促進在地觀光休閒產業發展，也讓民眾多一個戶外賞景的好去處。
櫻木花道健行路線全長約2.3公里，沿途經過2個新社區近期重大建設及公共設施，其一是「興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程」，已於112年10月完工，總長約2公里，改善項目含增設屏障式人行道、紙模壓花地坪、公車停靠站、劃設標線型枕木紋人行道穿越線、網狀線等工作及纜線下地工程，有效提升道路品質及增設人行環境空間。
另一處是「櫻花特色共融遊戲場」，復盛公園腹地約5.5公頃，擁有豐富植栽及大片綠地，公園緊鄰知名賞櫻步道及其他公共設施，112年11月規劃增設6.3米高櫻花主題溜滑梯、鞦韆、攀爬架、沙坑、照明、無障礙步道等體健設施，預計上半年度會開放，成為山城地區最高且最美的溜滑梯，搭配周邊天然美景，讓民眾在遊憩間也有徜徉於大自然的感受。
此外，藝文表演活動很精彩，有迷火佛拉明哥舞團的熱情四射西班牙舞蹈；南投在地年輕樂團-流浪盒子，由主唱蕭柏得演唱一曲曲的台語、民歌、流行歌曲，以及MOMO親子台的櫻花姊姊推廣親子同樂理念，透過帶動舞蹈方式，邀請家長、小孩一同互動，讓親子關係更為親密。
除了藝文表演、健行活動外，活動還提供限定宣導品兌換券及摸彩券助興，吸引民眾大排長龍領取，現場熱鬧非常，主辦單位表示，藉著櫻花季活動，要向全國遊客宣告，新社櫻花盛開了，是遊客走春賞櫻最佳選擇，歡迎民眾把握櫻花盛開季節，安排一趟新社旅程。