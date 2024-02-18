43歲孔曉振難得公開與媽媽合照！母女素顏「凍齡狀態」根本姊妹
43歲的韓劇女王孔曉振是模特兒出身，轉型演員後出演過許多作品，如《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊》、《嫉妒的化身》等，她因毫不造作的自然演技紅遍亞洲，許多粉絲都為她由內而外散發出的自信光芒感到著迷，最近她難得公開和媽媽的合照，粉絲紛紛讚嘆「還以為是姊姊」。
記者張芸婷／綜合報導
近日，孔曉振在IG上傳一張與媽媽的合照，並笑稱「上傳素顏照應該會惹媽媽生氣」，照片中孔曉振頭戴編織綠色漁夫帽，臉上掛著微笑，開心地與媽媽合照，然而媽媽保養的相當好，一點都不像有一個43歲女兒的樣子，加上她優雅的氣質，與孔曉振像極了一對姊妹。
據悉，孔曉振的媽媽是一慈善團體的理事長，該慈善團體主要幫助獨居老人、身心障礙者、弱勢孩童及脫北者，不僅人美有氣質，且心地善良。
照片一上傳，粉絲紛紛留言「不敢相信！我還以為是姊姊呢！」、「媽媽太美了吧」、「孔曉振超過40了嗎？」、「確定是媽媽？好有氣質，太漂亮了～」讚嘆母女倆的美貌。
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