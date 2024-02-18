迎接金龍年 雕塑家謝棟樑在中友辦「龍躍太虛」個展

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其中如《空形系列》便是對殘缺之美的歌詠，除了以此撫慰不可能完美的生命。特別值得一提的是，本系是以作品鑄造的模具重新利用，打破成規淬鍊成藝術創作，並賦予作品新的表現概念，而這正和時下企業及中友百貨努力投入的「ESG環境」議題理念不謀而合，實現推廣藝術之美結合環境永續的美麗願景。
中友百貨近年特別強調體驗式行銷與顧客互動，在展覽現場特別規劃「雕塑地圖」，展示謝棟樑大師創作於大臺中的公共藝術據點，呈現出藝術家畢生的創作歷程，現場有不少顧客看了地圖才發現，原來長期陪伴著自己的雕塑作品均出自大師之手。另外也將「生肖系列」作品陳列展於百貨樓層的櫥窗中，顧客可在逛街時尋找謝老師十二生肖作品的身影。
中友百貨顧問張光貝表示，2012年在中友時尚藝廊設立之初，謝棟樑就曾舉辦個展迄今時隔十二年，在農曆龍年的開端再度與中友合作，別具意義！本次展出的《瑞龍系列》與甲辰龍年相互呼應，更有祝賀新年新氣象之意！
此外，由藝術家謝棟樑提供作品《神龍反首(二)》於本次展覽中進行義賣，價值新台幣550,000元，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播，所得義賣金額將全數捐贈給「臺中市私立惠明盲校」，也展現中友百貨在落實ESG社會責任方面的用心及努力。