「晚安小雞」造假惹怒柬埔寨高層　前總理籲勿特赦減刑、關到刑滿

網紅「晚安小雞」與「阿鬧」前往柬埔寨直播造假一案掀起台灣與柬埔寨當地高度關注，柬埔寨前總理、現任執政黨人民黨主席洪森（Hun Sen）今（18）受訪時首次針對這起事件發聲，他表達對法院判決的支持，呼籲司法部門不要減刑、特赦，務必讓兩人「關好關滿」服滿2年的有期徒刑。 我是廣告 請繼續往下閱讀 針對台籍網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）與阿鬧（本名魯祖顯）前往柬埔寨直播造假一案，施亞努港（Sihanoukville，西港）省初級法院15日裁定，「晚安小雞」與阿鬧因觸犯煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，且須罰400萬瑞爾（約新台幣3萬元）。《柬中時報》創辦人兼總編輯阮志強今向洪森進行訪問時，尋求這名掌控柬埔寨約40年的政治人物看法，洪森先是表示對於任何造謠或抹黑國家形象的行徑，都保持著「零容忍」態度，強調「不論來自什麼國家，凡是破壞柬浦寨形象、損害柬埔寨聲譽的人，就必須受到法律制裁。」洪森受訪時表示，對於柬埔寨當地法院判決表示支持，呼籲一定要讓兩人在監獄裡服滿刑期，不能減刑或特赦。即將從父親手中接下新任總理職位、現任公共事務部部長的洪森之子洪馬尼（Hun Many ）也批評「這兩位外國人拍攝的假造影片，旨在污辱、扭曲柬埔寨王國的榮譽與現況」，並對法院判決表達支持，「我支持政府防止此類犯罪，以後不容許這樣的罪刑，不管是哪個國家的外國人犯，同時也呼籲我國同胞，禁止散播推廣煽動誤導我們社會的內容。」▲前任柬埔寨總理洪森親王（左）及其兒子洪馬尼，目前是公共事務部部長，皆對晚安小雞事件發聲。（圖／取自Hun Many 臉書）晚安小雞遭判刑兩年！柬埔寨監獄「百人擠一間」 犯人慘吃排泄物丟臉到全球！「晚安小雞」登《BBC》 台灣YouTuber在柬國進牢房晚安小雞真的慘了！柬埔寨「這高層」震怒發文 當地網友狂刷愛心晚安小雞在柬遭法辦！矢板明夫嘆：自媒體興起 這種事恐越來越多