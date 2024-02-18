前IZ*ONE姜惠元來台灣「排隊20分鐘買地瓜球」 吃到糖葫蘆超開心
韓國女星姜惠元曾以限定女團IZ*ONE成員出道，團體曾來台表演過，在2021年4月解散後，姜惠元今（18）日第一次隻身來台舉辦粉絲見面會「Hyem’s Diary」，除了台灣粉絲，現場還有香港、日本、韓國等地歌迷共襄盛舉。姜惠元透露抵台後念念不忘糖葫蘆，為了品嚐地瓜球排隊20分鐘也甘願，並和台下粉絲分享吃遍台灣美食的心得。
記者陳雅蘭／台北報導
見面會上，姜惠元以辣妹合唱團Spice Girls的《Wannabe》、亞莉安娜格蘭德（Arinana Grande）的《Greedy》等歌曲炒熱現場氣氛。她隨後開心分享17日一抵台就吃了蘿蔔糕、烤鴨、紅豆湯圓、芋頭米粉等美食，甚至還等了20分鐘才排到最近深受韓國觀光客喜愛的地瓜球，迷上糖葫蘆的她也如願吃到，姜惠元很感謝粉絲的準備，直呼超開心。
才和任時完、李先彬拍完戲劇《少年時代》沒多久的姜惠元，被問到拍戲的習慣，她透露以防臉部浮腫，拍攝期間會避免於移動途中睡覺；亦會想到台詞難以入睡，笑稱含有髒話的台詞會讓自己輾轉難眠；而在面對NG鏡頭則會以更加活潑、可愛的方式來化解尷尬。
姜惠元場上也準備一連串KPOP熱門夯曲，包含：《Mr. Chu》、《Ice cream cake》、《What is Love》、《Drama》、《Underwater》、《Super shy》等，還表演中文歌《好想你》。她也現學現賣台語「我愛你」、「我最漂亮」、「我最可愛」等辭彙，寵粉十足。活動最後，姜惠元以《WINTER POEM》作結尾，見面會圓滿落幕。
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