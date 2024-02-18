亞洲盃男籃／對高國豪、陳范柏彥印象深刻！義大利外教意外沒入選
2025亞洲盃資格賽中華男籃將於22日在主場迎戰紐西蘭，本階段中華男籃特別找來義大利籍教練Gianluca Tucci來台擔任技術顧問。Tucci於今（18）日現身和平籃球館，欣賞PLG富邦勇士與新竹攻城獅的比賽，給予高國豪和陳范柏彥高度評價，並對兩位未能入選中華男籃24人名單感到非常意外。
記者路皓惟/台北報導
Tucci表示，他在比賽中看到台灣球員出色的表現，特別是陳范柏彥和高國豪，「陳范柏彥他不怕任何類型的阻擋，高國豪也是令人印象深刻，他可以在突破切入，也有外線。」對於這兩位球員沒有入選國家隊的24人名單，Tucci坦言感到非常意外。
「現在中華男籃24人名單由很多年輕球員組成，這是我來到台灣的第一週，以我的角色來說，是支持現有的教練團，以及協助國家對的球員們，但我認為，無論如何，有很多球員應該被國家隊徵召。」Tucci在談到未入選的球員時這麼說。
亞洲盃資格賽中華男籃與香港、菲律賓、紐西蘭同組，將進行6場賽事，首場比賽將於22日主場迎戰紐西蘭，25日將移師菲律賓進行客場賽事。
面對即將到來的亞洲盃資格賽，Tucci對中華男籃充滿期待，他認為，儘管中華隊目前是一支相當年輕的隊伍，但仍有足夠的時間，希望在接下來的幾個月裡能夠建立一支更好的隊伍。
Tucci教練也分享了他對台灣籃球環境的看法，表示自己在來台之前就已經觀看過所有的球隊和聯盟比賽，並對台灣職籃的技術水平和比賽的高強度表示讚賞，「我喜歡台灣的籃球氛圍，有球迷進場加油，球員也能享受舞台，這是很棒的環境。」
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