印度名導住宅遭偷！竊賊竟主動歸還獎牌 稱「您的努力只屬於您」
住在印度南部的金獎名導曼尼卡丹（M. Manikandan）日前豪宅遭竊，包含現金、黃金、銀飾等高價物品全被偷走，沒想到更戲劇化的是，過了幾天這名竊賊竟悄悄地回到案發現場，把曼尼卡丹贏下的「國家電影最佳長片獎」獎牌還給導演本人，還留下字條稱「請原諒我們，您努力的成果只屬於您一個人」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《印度斯坦時報》、《紐約時報》和《APB news》報導，這名在2021年以電影作品《最後的農民》（Kadaisi Vivasayi）獲得「國家電影最佳長片獎」肯定的導演曼尼卡丹日前位於清奈小鎮烏西蘭帕蒂（Usilampatti）的家中傳出竊案，除了獎牌以外包含屋內10萬盧比現金（約新台幣3.8萬元），還有40公克黃金、1公斤左右的銀飾等珠寶都被不明竊賊偷走。
這名導演拍攝主題經常提及印度的貧窮、階級等問題，報導指出，儘管別墅有幫傭整理，還養了一隻看門犬，但卻沒有任何竊賊的線索，就連家中的監視器畫面也沒有捕捉到任何畫面，然而在本月12日曼尼卡丹的經紀人在別墅門口發現一個小包裹，打開一看才發現是不翼而飛的獎牌，以及一張用當地方言泰米爾語書寫的道歉信，上頭僅留了一句，「先生，請您原諒我們。您努力的成果只屬於您一人」，不過其餘現金和珠寶銀飾仍不知下落。
案件消息曝光後瞬間掀起大量關注，然而當地警方仍表示，由於鎮上竊案頻傳，許多竊賊都是靠監視器畫面來定罪和逮捕，但名導家中的監視器並無任何線索因此查案過程困難重重，再加上獎牌上收集到的指紋並未被收錄警方資料庫，因此目前無法鎖定竊賊身份。