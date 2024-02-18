Minami美波來台超懂玩！珍奶、熱炒吃飽飽 飯後再去九份腳底按摩
日本創作女歌手美波（Minami）今（18）日在Zepp New Taipei舉辦「Minami美波 BLUE LINE ASIA TOUR 2023-2024 in Taipei」演唱會，這也是美波的第一場海外表演，她開心能藉由工作品嚐到小籠包、麻婆豆腐、珍珠奶茶以及熱炒，許願有機會的話還要再來台玩。
記者陳雅蘭／新北報導
為了海外首場演出，美波提早於17日抵台做準備，她一落地就相當興奮，對很多事物充滿好奇，也吃到道地小籠包及台菜，特別喜歡熱炒的台式麻婆豆腐，愛到頻頻跟工作人員請教食譜。大快朵頤後，她抽空去九份觀光、體驗腳底按摩，美波表示覺得能來台灣工作，一切都很開心與幸福。
演唱會上，美波表演熱門歌曲《紫丁香》、《等待雨》、《聲嘶力竭》、《粗野失敗之舞》等10多首，她也以中文跟大家打招呼：「我是美波！」緊接著表示：「耶！台北，太開心了，一直很想跟大家見面，我終於來了。我一直都有看到大家在IG等地方留言『請一定要來台灣』，這次我真的來了，太開心、太幸福、太喜歡台北了，這個地方實在太棒了，真的很感謝大家來，謝謝！謝謝！」
美波也跟歌迷大讚珍珠奶茶、麻婆豆腐好吃又好喝，並與全場約定會再來，「實在太愛這裡，還是來住這好了！」貼心的她也在現場拍照看板布置物上親筆寫下：「今天超開心，謝謝大家，愛你～」誠摯的謝謝今天到場的所有歌迷。
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