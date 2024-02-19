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天氣預報／今「雨水」清晨14.7度！下波冷氣團時間曝　元宵節有雨

▲今（19）日迎接節氣「雨水」，一直到週四（2/22）白天，各地天氣晴朗穩定，入夜後東北季風增強，下週一（2/26）預估有冷氣團抵達。（圖／記者陳明安攝）
▲今（19）日迎接節氣「雨水」，一直到週四（2/22）白天，各地天氣晴朗穩定，入夜後東北季風增強，下週一（2/26）預估有冷氣團抵達。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

今（19）日迎接節氣「雨水」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今日起至週四（2/22）白天，各地天氣「晴朗穩定、日夜溫差大」，週四傍晚後「微弱鋒面」通過、「東北季風」南下，大台北及東半部將開始有局部短暫雨，元宵節週末安排外出、賞燈等行程務必特別留意，此外下週一（2/26）預估將有冷氣團抵達。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日清晨最低溫出現在苗栗三灣的攝氏14.7度，比起昨（18）日清晨上升攝氏3度，各地區平地最低氣溫約在攝氏16度，今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏16至31度，中部攝氏16至32度，南部攝氏16至33度，東部攝氏16至32度。

▲未來一週天氣從「溫暖轉為偏涼」，元宵節天氣受到東北季風增強影響，北東有雨、早晚較寒涼。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週天氣從「溫暖轉為偏涼」，元宵節天氣受到東北季風增強影響，北東有雨、早晚較寒涼。（圖／中央氣象署提供）
晴朗好天氣預計維持至週四白天，吳德榮提及，週四傍晚鋒面掠過、東北季風南下，迎風面雲量增多，北部及東半部轉有局部短暫雨，週五（2/23）白天起至下週二（2/27）迎風面雲量多、大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，週五北台氣溫明顯下降，高溫低於攝氏20度，天氣濕涼，其它地區氣溫略也降，週六元宵節、下週日冷空氣減弱，氣溫略升，迎風面降雨稍緩。

不過，下週日（2/25）晚上開始，冷空氣增強，氣溫再降，下週一晚上至下週二清晨（2/26至2/27）氣溫降至最低時，各國的模擬有符合「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」的機率，但模式都還在調整中，應持續觀察。

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