中製廉價「大象褲」傾銷！佔泰國市場70% 泰國政府擬禁
印有大象且蓬鬆舒適的泰國「大象褲（elephant pants）」，過去一直是外國遊客必買的伴手禮之一，然而受到中國製大象褲傾銷，造成品質參差不齊，泰國商務部如今著手禁止中國廉價大象褲進口，藉此保護大象褲的品質。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據泰國中小型企業聯合會統計，目前市面上有70%大象褲由中國製造，網路批發價僅需30泰銖（約台幣26元），而泰國零售商的售價則為每條短褲65泰銖（約台幣57元）、每條長款75泰銖（約台幣65元）或2條150泰銖（約台幣131元），中國製大象褲只要半價。
《日經亞洲》報導，大象褲需求每年不斷成長，獲利的卻是中國製造商。這種現象歸咎於泰國版權意識薄弱，知名品牌的仿冒品隨處可見。
泰國副總理兼商務部長普譚（Phumtham Wechayachai）擬禁止中國製大象褲傾銷，「必須找出版權法規能如何保護原產商品，免受來自中國低品質商品影響」。
由於泰國遊客正在回流，政府也有意將「大象褲」視為軟實力之一，規劃二月底舉辦以打破金氏世界紀錄為號召的競賽，參賽者將挑戰「一分鐘內能夠穿上多少條大象褲」。為了保護大象褲的品質和品牌象徵性，泰國政府欲禁止中國製大象褲傾銷。