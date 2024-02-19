台灣燈會「台南主辦大雪恥」！高鐵燈區畫面搶先曝光：等你16年了

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而《NOWnews》日前也有報導相關新聞，在新聞留言中，有不少人最近路過台南高鐵站時，已經看到高鐵燈區馬不停蹄的趕工當中，包括試點燈、架設燈具器材等等，甚至還有民眾已經出動空拍機，搶先拍下高鐵燈區的美景，讓許多人已經迫不及待等著要在元宵節前往朝聖，工作人員也出面掛保證「絕對讓人驚艷」。
只見貼出的照片以及影片，已經出現了許多台灣燈會官網當中提及的作品，包括主燈區、《台灣軌跡》燈區、《海上明珠》燈區、《圳沃嘉南》燈區等等，讓不少網友紛紛回應「哇！超期待24日的高鐵燈區耶」、「一堆人真的罵太早了，看照片真的雪恥成功耶，感覺超美的」、「光看影片就覺得超美！一定要去看看」、「台南高鐵16年前什麼都沒有，現在都有Outlet了！這次燈會一定超讚的」。
而今年的台灣燈會主燈「龍來台灣」，以生肖「龍」為設計造型，由知名藝術家彭力真總監操刀設計與製作，主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度達22公尺，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍，通過這座結合具象與抽象的立體內發光巨型燈籠，展現出龍遊四海的雄偉姿態，不僅向台南400年的歷史致敬，也並體現台灣燈會揚名國際，主燈將在元宵節當天正式點燈，歡迎全台各地的民眾一起來台南欣賞龍年的台灣燈會哦！
「高鐵燈區」現場到時候會展出近300件漂亮的作品，配合元宵節，高鐵燈區將在2月24日開展，至3月10日，一共展出16天；另外，在安平燈區的部分，最有特色的「無人機空中展演」的部分，還剩下最後的6場，包括2月24日、25日、3月2日、3日、9日、10日，都是晚間7時45分演出，每次展演12分鐘，想要一睹國際等級的無人機展演，可不要錯過囉！
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