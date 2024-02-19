NBA／反轉！「詹皇」談勇士的交易傳聞　回應：報導出爐我才得知

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此前，在ESPN的報導中指出，勇士隊由老闆Joe Lacob直接連絡湖人老闆Jeanie Buss試探交易James的可能性，後者將決定權給到James的陣營，之後詹皇經紀人Rich Paul否決了交易的可能性。
種種跡象顯示，James似乎想留在湖人，因此拒絕了勇士。不過今日在明星賽現場接受TNT專訪時，James本人表示，自己也是和球迷一樣看報導才知道此事。
「那件事完全沒有深入展開過。我聽到這個消息的時間點和大家一樣。」James如此說道，「Charles（Barkley）、Kenny（Smith）、Shaquille（O'Neal）你們都在聯盟中打過球，應該知道有時這些交易討論會在幕後進行，而當事人甚至都不知道。」
James強調，如果這件事是真的，那自己並沒有被通知，因為他和所有人一樣，是在新聞報導之後才聽說。不過按照常理來想，似乎很難相信涉及這種等級的重量交易，Rich Paul會完全不尊重他客戶的意見就獨自決定。
而當被問到生涯退役的計畫時，James明確表示自己希望能在湖人結束生涯，「在過去的6年裡，我很高興能為湖人效力，希望能繼續下去。我不知道自己的生涯會持續多久，也不知道屆時我會穿上什麼球衣。但希望是在湖人隊。這是一個偉大的球隊，有過很多偉大的球員。但我們很快就會知道結果，我不知道我的生涯會如何結束，但那一天就快到來了。」
關於詹皇、湖人和勇士的3方交易談判接觸，也有一些陰謀論，知名球評Bill Simmons就認為這是詹皇陣營的大挫敗，因為當湖人得知此事後，直接將決定權給到James，而James最終表明自己想為湖人打球，因此他就不能再對球隊的操作有所置喙。