台科大推學業伴讀制度！學生可免費補習、伴讀員有津貼可拿

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陳奕㮀非常感謝伴讀制度讓自己不用任何花費就跟上課業，伴讀員也可以藉此獲得津貼，是雙贏方法，「讓需要伴讀的同學，在教育體制內，可以被接住。」
台科大工管系3年級學生劉亦晨自認在高中的底子不夠好，所以上課時無法快速吸收授課內容，因此在「作業研究」跟「統計學」2個科目申請伴讀。他非常感激伴讀學姐林晏伃，總是有耐心地教會他。並且十分鼓勵在課業需要幫忙的學弟妹，可以妥善利用伴讀制度。
劉亦晨的伴讀員林晏伃，去年從台科大工管系研究所畢業，她表示，接下伴讀，除了想要協助並解決同學的學習困難外，同時也能讓自己在專業領域學習上有更大進步空間。
林晏伃認為，伴讀劉亦晨的情況有稍微不同之處在於，他是運動績優學生，在訓練與課業須同時兼顧的情況下，體力和精神上的消耗容易導致學習上較難集中注意力，因此，伴讀過程中，隨時留意精神狀況，給予適時休息、調整學習進度都是必要。
而去年畢業的化工所學生何旻致，是以課業優異的「築夢生」身分，伴讀原住民同學的「化工熱力學」及「單元操作」等科目。他說，「經濟能力不好，不代表成績不好」，從大學就時常協助輔導同學課業，在碩班時更以此申請助學金。
何旻致表示，他伴讀的原住民同學，長期進度落後，以致對課業恐懼跟自信不足，要怎麼把內容說的白話易懂，是常需解決的問題，而教學相長之下，他認為自己也學到很多。
台科大指出，源自高教深耕「築夢踏實」助學金計畫的台科大「築夢生」，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙、特殊境遇家庭、原住民、教育部弱勢助學金資格、突遭變故及懷孕分娩等8類身分，為鼓勵向學，申請伴讀學習6次，可補助5千元。
另外，台科大伴讀員的學業成績須在全班前40%，輔導科目成績A以上。若為個別伴讀，津貼每小時250元；團體伴讀津貼按人數，3至5人每小時350元，6人以上每小時450元。