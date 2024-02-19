葉元之批黃捷格局太狹隘 爆料陳建仁拜會國民黨竟不認識新科立委
美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）上週五拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜為了拍照方便，手扶孫曉雅肩膀，民進黨立委黃捷稱韓國瑜行為不妥。國民黨立委葉元之說，黑韓產業鏈又啟動，但像行政院長陳建仁日前拜會國民黨團，也對他視而不見，要是一樣的事情發生在韓國瑜身上，絕對會被民進黨罵到很慘。
記者何哲欣／台北報導
陳建仁前天率副院長鄭文燦等人拜會韓國瑜與朝野黨團，在拜會國民黨團致詞時，向現場藍委問好，卻跳過新科立委葉元之與翁曉玲，經其他藍委提醒，陳建仁才向葉、翁問好。
葉元之昨在政論節目《新聞大白話》表示，黃捷覺得自己是在實現「對付韓國瑜」的政見，每天緊盯著韓的一舉一動，只要發現有攻擊的機會，她就出手了，但立委的任務是要去監督行政院，而非其他立委，由此看來，黃捷的格局實在是太小了。
葉元之說，如果要黑，他也可以去黑陳建仁，竟然連在野黨立委也不認識，沒有事先做功課，陳建仁很失禮，要是一樣的事情發生在韓國瑜身上，絕對會被民進黨罵到很慘，但國民黨可以體諒陳建仁太忙，也沒把這件事拿出來說，現在民進黨越是去黑韓國瑜，也只是越凸顯自己的格局狹小。