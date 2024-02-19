大馬人拋柑鬧元宵！竟成配對情人節 新住民製作橘子圖騰手工品
元宵節將至，大部分的國人會賞花燈、猜燈謎或吃湯圓。移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理家庭教育暨法令宣導課程，結合嘉義市政府民政處和新住民朋友一起手作工藝品，並邀請馬來西亞新住民賴麗敏分享母國拋柑鬧元宵的習俗，認識多元文化。
國際中心賴正琳／綜合報導
賴麗敏分享，抛柑鬧元宵源於馬來西亞華人的習俗，起源於1980年代的檳城，當時因柑橘盛產滞銷，商家便發起邀請單身女性在柑橘上寫下姓名及電話後，拋入河中，讓有緣人打撈進而相互聯絡、覓得良緣的活動。近年來，拋柑活動普及至馬來西亞各地，活動地點為戶外湖畔、河邊，或是在室內以充氣泳池進行。除了女性拋柑橘，也發展出男性扔香蕉，或是換成椰子等體積較大的水果，方便貼照片或是留下更多資訊，增加「脫單」的機率。
賴麗敏幽默地說，參與活動的新住民朋友都已覓得良緣，不需要拋柑橘、扔香蕉來尋找有緣人，因此安排和大家一起製作橘子圖騰的良緣吉利微刺繡鑰匙圈。現場不時傳來「老師的手好巧，縫製的橘子栩栩如生，好可愛！」、「我想縫一個大橘子，象徵大吉大利！」、「以緞面繡、回針繡、鎖鏈繡或捲邊繡技法所縫製的作品都有不同的效果，我都好喜歡！」的聲音，大家熱情地響應活動。
嘉義市服務站黃艷薰主任表示，新住民朋友為臺灣社會帶來異國風土民情，藉由辦理活動讓大家從不同的視角瞭解多元文化，增進彼此交流。移民署自113年2月22日至3月22日受理申請「112學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金計畫」，核發獎項包含新住民子女特殊才能獎勵金、總統教育獎勵金、新住民及其子女優秀及清寒獎(助)學金，以及新住民證照獎勵金，鼓勵符合資格的新住民及其子女踴躍申請。