Toyz狠酸陳沂被打剛好！「挨揍聯盟」合體 他竟被告白：交往吧
網紅圈不平靜，爭議型網紅Toyz（劉偉健）跟陳沂相繼遭圍毆，自稱是「絕命雙排」的兩人昨（18）日晚間合體直播，探討「嘴秋被打活該嗎」這個議題，Toyz對她開玩笑說：「我以前不了解妳，但了解之後發現，妳被打真的是剛好」，陳沂則主動告白，不在乎Toyz有女朋友，願意跟他交往，互動相當爆笑，吸引超過6千人在線觀看，鼓譟兩人趕緊在一起！
記者江芷稜／綜合報導
陳沂現身「小劉會客室」直播暢談被打事件，Toyz坦言被超哥打的當下真實想法就是「完蛋了」，因為對方人多勢眾，是有一定地位的人，所以決定不還手，事後覺得超哥內心不健全，甚至是吃藥才會動手打人。陳沂被打後有PTSD創傷壓力症候群，去香港玩時遇到粉絲接近會害怕，謝忻、胡瓜還幫忙阻擋。
不過，被網友認為嘴秋惹禍的陳沂、Toyz，自認彼此想法都一樣，批評別人都是言之有理，不應該被打，挨揍後一度想過要收斂一點，但發現自己不開心，決定要更做自己，這讓Toyz直言：「被打剛好」。陳沂則認為言語暴力沒有標準，網路世界大家都能自由評論，未來還是會繼續評論。
聊到感情狀況，有女友的Toyz對於求婚一事有點遲疑，擔心自己有販毒的案子在身，可能會耽誤別人，「我是一個好男人，她也是一個好女人，畢竟我是好男人，她不虧。」也誇陳沂真的很正，口才比很多人好。對Toyz有好感的陳沂主動告白：「那交往啊！」毫不在意對方有女友，笑虧「我喜歡多人運動」。
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