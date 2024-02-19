新竹男子收到大麻禮物遭判11年 羅智強嘆：反觀柯建銘兒子不起訴
新竹一名湯姓男子日前被查獲，來自泰國的包裹裡有大麻植株4包。他稱是8、9年未聯絡的高中朋友說要給他的「驚喜禮物」，但新竹地院審理後不採信，依共同運輸第二級毒品罪判他有期徒刑11年，全案仍可上訴。國民黨立委羅智強說，民進黨立院黨團總召柯建銘兒子柯鈞耀也曾發生類似事件，但當年北檢卻不起訴，兩者待遇也差太多。
記者何哲欣／台北報導
羅智強說，柯建銘的兒子柯鈞耀，2020年也涉大麻膏郵包案，柯鈞耀說是美國表弟寄給他的「一個小驚喜」，北檢偵辦後竟認定柯鈞耀罪嫌不足，給予不起訴處分，後來柯鈞耀的毛髪、尿液送驗後驗出大麻陽性反應，又獲檢方給予緩起訴處分兩年。
羅智強說，平平都是海外寄來的「驚喜」，有人被輕輕放下，有人遭重判11年，怎讓人不感慨，難不成司法會「遇柯轉彎」？湯男不知是否是看到柯男收到「驚喜」沒事，因此有樣學樣。他不信邪，但可惜不姓柯。
羅智強說，台灣司法不被人民信任，不是沒有原因。曾有關說司法劣跡的柯建銘，在國會，幾近於「司法太上皇」的存在，就是一件最諷刺的事！這也是為什麼他主張制訂「妨害司法公正罪」，不能讓「有權判生，無權判死」成為台灣司法的潛規則。