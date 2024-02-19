30度高溫連飆3天！週四變天「元宵節濕冷」 下週再挑戰冷氣團
今（19）日各地溫暖晴朗，中央氣象署預報員李孟軒表示，一直到週三（2/21）各地高溫都有機會達到攝氏30度，週四（2/22）起鋒面通過、東北季風增強，北部、東部地區有雨，且週五（2/23）氣溫驟降，週六元宵節（2/24）西半部低溫下探14度；氣象專家賈新興則提醒，下週日（2/25）將有一波冷氣團報到。
記者張志浩／綜合報導
李孟軒說明，今天各地白天高溫都散溫暖，北部攝氏28度、中南部攝氏30至32度、花東攝氏26至28度，早晚各地低溫也都達到攝氏18至20度，需要特別留意早晚較大溫差，週四鋒面通過，隨後東北季風增強，北台灣週五白天高溫跌到攝氏17至18度，元宵節當天體感濕涼，西半部低溫攝氏14至16度、花東攝氏16至18度。
降雨部分，李孟軒指出，今日僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，在熱力作用下，午後北部山區也有零星短暫陣雨；週四鋒面通過、配合後續東北季風，週五至下週日，北部及東半部都有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。
賈新興則提醒，下週日中午過後，將有一波顯著的冷空氣抵達台灣，目前預估強度可達冷氣團等級，屆時新竹以北及宜蘭氣溫下降明顯，不過實際帶來的氣溫仍需持續觀察，後期預報變動大。
此外，氣象署也提醒，今、明兩天，馬祖、金門及夜晚、清晨西半部地區，容易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，週三北部地區也會出現濃霧，可能持續至上午，外出駕車務必特別留意。