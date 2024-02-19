林哲熹神救援粉絲化學題！超狂學歷被起底 影迷讚「根本天才」
32歲的演員林哲熹表現亮眼，近年在影集《有生之年》、《愛愛內含光》都有不錯成績，與巫建和搭檔男男CP更引發話題，為了宣傳自己的作品，他在社群平台Threads展開「海巡」，和粉絲高度互動拉近距離，幫高中生解決化學作業問題，讓人相當驚訝他的實力，有網友挖出他的學歷，驚呼根本是天才！
記者江芷稜／綜合報導
林哲熹深受年輕人喜愛，為了給粉絲驚喜，在高雄宣傳電影時到高中突襲造訪，讓學生都超級興奮，有名高中生在Threads發文標註他，詢問「可以教我化學嗎？」他大方應答：「把問題寫出來啊！」並深夜現身網路，列出公式耐心解說，「只要把對應的數字填進去，慢慢算就可以了」，親切態度獲得好評。
有影迷挖出林哲熹的學歷，才發現他的實力很驚人，雖然會解化學習題，但其實他從小就讀美術班，非常喜歡畫畫，過去曾立志要當藝術家，還考上台中一中美術班，儘管個性叛逆、不愛聽老師話，最後仍順利錄取台北藝術大學新媒體藝術學系，但讀了一年就覺得不適應，決定轉到戲劇系就讀，開啟了演藝事業一片天。他也曾笑言：「不是有那種天才型的學生嗎？一副吊兒郎當的成績都超好。我差不多是那種類型的，唯一不同的是成績都超爛。」
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