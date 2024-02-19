費翔被野生捕獲！63歲近況曝光　紳士行為粉絲狂讚

林哲熹神救援粉絲化學題！超狂學歷被起底　影迷讚「根本天才」

▲林哲熹從小就讀美術班，大學轉讀戲劇系，卻能幫粉絲解決化學題，被影迷稱為天才。（圖／林哲熹FB）
▲林哲熹從小就讀美術班，大學轉讀戲劇系，卻能幫粉絲解決化學題，被影迷稱為天才。（圖／林哲熹FB）

記者江芷稜／綜合報導

32歲的演員林哲熹表現亮眼，近年在影集《有生之年》、《愛愛內含光》都有不錯成績，與巫建和搭檔男男CP更引發話題，為了宣傳自己的作品，他在社群平台Threads展開「海巡」，和粉絲高度互動拉近距離，幫高中生解決化學作業問題，讓人相當驚訝他的實力，有網友挖出他的學歷，驚呼根本是天才！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林哲熹自稱個性叛逆，不聽老師的話，卻依舊順利考上台北藝術大學。（圖／林哲熹FB）
▲林哲熹自稱個性叛逆，不聽老師的話，卻依舊順利考上台北藝術大學。（圖／林哲熹FB） 
▲林哲熹（左起）、陳柏霖、蔡凡熙出席《還錢》情人節特別場活動。（圖／記者陳明中攝影）
▲林哲熹（左）為宣傳電影《還錢》，在社群平台上積極與粉絲互動。（圖／記者陳明中攝影）
林哲熹深受年輕人喜愛，為了給粉絲驚喜，在高雄宣傳電影時到高中突襲造訪，讓學生都超級興奮，有名高中生在Threads發文標註他，詢問「可以教我化學嗎？」他大方應答：「把問題寫出來啊！」並深夜現身網路，列出公式耐心解說，「只要把對應的數字填進去，慢慢算就可以了」，親切態度獲得好評。

▲巫建和（左）、林哲熹組男男CP迸出火花。（圖／Netflix提供）
▲巫建和（左）、林哲熹在在《愛愛內含光》組男男CP迸出火花。（圖／Netflix提供）
▲《愛愛內含光》林哲熹（左）、巫建和的床戲地點遍布各種場合。（圖／Netflix提供）
▲《愛愛內含光》林哲熹（左）、巫建和的床戲地點遍布各種場合。（圖／Netflix提供）
有影迷挖出林哲熹的學歷，才發現他的實力很驚人，雖然會解化學習題，但其實他從小就讀美術班，非常喜歡畫畫，過去曾立志要當藝術家，還考上台中一中美術班，儘管個性叛逆、不愛聽老師話，最後仍順利錄取台北藝術大學新媒體藝術學系，但讀了一年就覺得不適應，決定轉到戲劇系就讀，開啟了演藝事業一片天。他也曾笑言：「不是有那種天才型的學生嗎？一副吊兒郎當的成績都超好。我差不多是那種類型的，唯一不同的是成績都超爛。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

林哲熹聖誕節求婚成功！正妹經紀人交往10年　戴巨鑽「SAY YES」

《有生之年》兄弟愛上同個女人　林哲熹遭媽媽嫌棄女友離過婚

獨／《未來少女》詩雅演活印尼移工！《地獄》林哲熹獻妙招背台詞

林哲熹片場「吊鋼絲空中飛」爆意外！曝北藝大戲劇系2大禁忌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞