台灣燈會「元宵節」登場！本週六點亮台南16天　時間、地點一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀光署說，7大主題中的「美麗之島」用故事化手法，以「鯤島精靈」為題材，運用色彩、圖騰、線條等，將滿鋪光球賦予生命力，透過不同燈色轉換呈現「山、川、河、海」及「天空」等意象，將東亞海洋上「福爾摩沙：台灣」化為一條隱形的鯨魚，守護著台灣。
「海上明珠」以17世紀熱蘭遮城為發想，演繹「荷蘭治台」時期的航海商船情境，呈現台灣豐富的「生態」及「物產」藉由航運外銷世界，贏得了「海上明珠」美名之冒險故事；「一定成功」以元宵點燈、媽祖祈福做為主題燈意象，用擬真俏皮的海洋生物呈現，透過左右護法千里眼、順風耳在兩側護航，無論是個人學習、事業、感情、家庭等各項願景目標，都祈求新的一年福泰安康，一切願望都能如願、一定成功！
「台灣軌跡」結合台灣溫泉與鐵道文化，透過傳統燈藝、主題插畫、紙雕藝術及沈浸式燈光音樂展演呈現，並以台灣高鐵、台鐵藍皮解憂號、森鐵福森號、糖鐵SL370等臺灣經典火車為概念，打造出4座巨型列車創意燈組，透過沈浸式劇場體驗，帶領遊客參與一場令人難忘的鐵道藝術之旅。
「圳沃嘉南」運用水霧、光影、音樂等元素，打造出流動律動的視覺盛宴，生動展現出水圳灌溉系統與嘉南平原的豐饒景象，配合悠揚的音樂，讓民眾仿若置身於黃金稻浪中，親身感受水源滋潤大地的澎湃力量；「時光迴廊」以八卦造型規劃策展，透過穿越劍獅拱門及4個建築展區體驗台南古今風情，並結合台南電影看板大師顏振發老師手繪電影畫作，同時特別與資策會數位轉型研究院合作，引進5G車全美戲院正面，巧妙融合5G XR LED行動舞台，讓民眾親身體驗結合AI科技、融入海報的新鮮感。
「國際共融」則以「與世界做朋友」為主題，透過360度大屏幕展示裸視3D動畫，並結合5G雲端互動科技與多元燈飾媒材營造色彩繽紛的視覺盛宴，搭配周邊來自世界各地的國際邀展花燈，包括日本、韓國、印尼、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯等14座城市，完整實現國際友好的理念。
觀光署表示，「高鐵燈區」各式燈組作品均相當精彩，將於元宵節當天壓軸登場，許多燈組並規劃機械動態燈光展演，展演概念上亦強調在地文化元素結合台灣的鮮明意象，將有70多組國內外傑出表演團體，逾百場的精彩演出，可望讓台南從今年元宵節起，一連16天，天天綻放光彩，歡迎大家相約親朋好友一起來賞燈，體驗台灣燈會獨有魅力及台南400深厚的文化底蘊。
2024台灣燈會日期地點
📌安平燈區
範圍：林默娘公園、原1661台灣船園區、安平運河沿岸及安平遊憩碼頭
展期：2/3(六)–3/10(日)
營運時間：
週一至週四（不含國定假日）：14:00-22:00（亮燈17:00-22:00）
週五至週日：10:00-22:00（亮燈17:00-22:00）
國定假日：10:00-22:00（亮燈17:00-22:00），含2/28(三)
📌高鐵燈區
範圍：大台南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域
展期：2/24(六)–3/10(日)
營運時間：
週一至週四（不含國定假日）：14:00-22:00（亮燈17:00-22:00）
週五至週日：10:00-22:00（亮燈17:00-22:00）
國定假日：10:00-22:00（亮燈17:00-22:00），含2/28(三)
詳細資訊可至2024台灣燈會官網查詢。