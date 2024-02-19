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台灣燈會「元宵節」登場！本週六點亮台南16天　時間、地點一次看

▲台灣燈會將於本週六「元宵節」於台南登場，位於「高鐵燈區」的主展區有主燈「龍來台灣」。（圖／交通部提供）
▲台灣燈會將於本週六「元宵節」於台南登場，位於「高鐵燈區」的主展區有主燈「龍來台灣」。（圖／交通部提供）

記者李琦瑋／台北報導

「2024台灣燈會」高鐵燈區即將於2月24日（元宵節）到3月10日在台南盛大登場，適逢值年生肖龍年及台南400年，交通部觀光署推出主燈「龍來台灣」，以台語諧音「攏來台灣」，歡迎國際旅客都到台灣來玩，同時發放和台灣知名小吃「小籠包」同音的小提燈「小龍包」，連同已提前開展的安平燈區，2大燈區共展出300多件作品，將以璀璨的面貌點亮台南！

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▲台灣燈會「山海合迎」迎賓廣場。（圖／交通部提供）
▲台灣燈會「山海合迎」迎賓廣場。（圖／交通部提供）
觀光署今（19）日指出，邁入第35個年頭的「台灣燈會」，時隔16年，第4度回到台南舉辦，以「龍躍台南」為主題，本次規劃「高鐵燈區」及「安平燈區」2大展區，其中位於「高鐵燈區」的主展區除了主燈「龍來台灣」外，主舞台兩側另設置以五行相生、年運吉祥的「金龍、水龍」打造成「山海合迎」的迎賓廣場，象徵龍年國人上下全民一體同心，共創台灣前程繁榮的遠景，並以「台南的起源、台灣的故事」，串聯打造7大主題燈飾。

▲台灣燈會「美麗之島」主題燈。（圖／交通部提供）
▲台灣燈會「美麗之島」主題燈。（圖／交通部提供）
觀光署說，7大主題中的「美麗之島」用故事化手法，以「鯤島精靈」為題材，運用色彩、圖騰、線條等，將滿鋪光球賦予生命力，透過不同燈色轉換呈現「山、川、河、海」及「天空」等意象，將東亞海洋上「福爾摩沙：台灣」化為一條隱形的鯨魚，守護著台灣。

▲台灣燈會「海上明珠」主題燈。（圖／交通部提供）
▲台灣燈會「海上明珠」主題燈。（圖／交通部提供）
「海上明珠」以17世紀熱蘭遮城為發想，演繹「荷蘭治台」時期的航海商船情境，呈現台灣豐富的「生態」及「物產」藉由航運外銷世界，贏得了「海上明珠」美名之冒險故事；「一定成功」以元宵點燈、媽祖祈福做為主題燈意象，用擬真俏皮的海洋生物呈現，透過左右護法千里眼、順風耳在兩側護航，無論是個人學習、事業、感情、家庭等各項願景目標，都祈求新的一年福泰安康，一切願望都能如願、一定成功！

▲台灣燈會「台灣軌跡」主題燈。（圖／交通部提供）
▲台灣燈會「台灣軌跡」主題燈。（圖／交通部提供）
「台灣軌跡」結合台灣溫泉與鐵道文化，透過傳統燈藝、主題插畫、紙雕藝術及沈浸式燈光音樂展演呈現，並以台灣高鐵、台鐵藍皮解憂號、森鐵福森號、糖鐵SL370等臺灣經典火車為概念，打造出4座巨型列車創意燈組，透過沈浸式劇場體驗，帶領遊客參與一場令人難忘的鐵道藝術之旅。

▲台灣燈會「圳沃嘉南」主題燈。（圖／交通部提供）
▲台灣燈會「圳沃嘉南」主題燈。（圖／交通部提供）
「圳沃嘉南」運用水霧、光影、音樂等元素，打造出流動律動的視覺盛宴，生動展現出水圳灌溉系統與嘉南平原的豐饒景象，配合悠揚的音樂，讓民眾仿若置身於黃金稻浪中，親身感受水源滋潤大地的澎湃力量；「時光迴廊」以八卦造型規劃策展，透過穿越劍獅拱門及4個建築展區體驗台南古今風情，並結合台南電影看板大師顏振發老師手繪電影畫作，同時特別與資策會數位轉型研究院合作，引進5G車全美戲院正面，巧妙融合5G XR LED行動舞台，讓民眾親身體驗結合AI科技、融入海報的新鮮感。

「國際共融」則以「與世界做朋友」為主題，透過360度大屏幕展示裸視3D動畫，並結合5G雲端互動科技與多元燈飾媒材營造色彩繽紛的視覺盛宴，搭配周邊來自世界各地的國際邀展花燈，包括日本、韓國、印尼、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯等14座城市，完整實現國際友好的理念。

觀光署表示，「高鐵燈區」各式燈組作品均相當精彩，將於元宵節當天壓軸登場，許多燈組並規劃機械動態燈光展演，展演概念上亦強調在地文化元素結合台灣的鮮明意象，將有70多組國內外傑出表演團體，逾百場的精彩演出，可望讓台南從今年元宵節起，一連16天，天天綻放光彩，歡迎大家相約親朋好友一起來賞燈，體驗台灣燈會獨有魅力及台南400深厚的文化底蘊。

2024台灣燈會日期地點

📌安平燈區
範圍：林默娘公園、原1661台灣船園區、安平運河沿岸及安平遊憩碼頭
展期：2/3(六)–3/10(日) 
營運時間：
週一至週四（不含國定假日）：14:00-22:00（亮燈17:00-22:00）
週五至週日：10:00-22:00（亮燈17:00-22:00）
國定假日：10:00-22:00（亮燈17:00-22:00），含2/28(三)

📌高鐵燈區
範圍：大台南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域
展期：2/24(六)–3/10(日)
營運時間：
週一至週四（不含國定假日）：14:00-22:00（亮燈17:00-22:00）
週五至週日：10:00-22:00（亮燈17:00-22:00）
國定假日：10:00-22:00（亮燈17:00-22:00），含2/28(三)

詳細資訊可至2024台灣燈會官網查詢。

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