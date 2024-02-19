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NCC調查大公開！9成台灣人愛用網路電話　LINE一週通話7.3小時

▲NCC最新調查顯示，國人通話習慣改變，有近9成9用網路語音通話，且近7成民眾選擇電信吃到飽方案。示意圖。（圖／翻攝自Mouda）
▲NCC最新調查顯示，國人通話習慣改變，有近9成9用網路語音通話，且近7成民眾選擇電信吃到飽方案。示意圖。（圖／翻攝自Mouda）

記者魏妤庭／台北報導

隨著人手一機，網路愈來愈普及，網路語音通話逐漸成了主流。根據NCC最新調查顯示，國人通話習慣產生改變，使用網路語音通話服務佔比高達98.9%，一週內播打網路電話的時間達7.33小時，遠高於行動電話。同時在手機網路流量資費方面，近7成民眾選擇「吃到飽」方案。

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NCC於日前公布「112年通訊傳播市場報告」，針對我國消費者使用行為與趨勢調查結果及產業供給面資訊，進行綜合觀察與比較分析，結果顯示，我國16歲以上民眾超過5成在住處僅用行動電話通話，網路部分則是僅有2成5民眾由4G轉換成5G服務，但行動上網流量方案則是有68.3%的民眾選擇「吃到飽（不限速）」，多數民眾對於4G/5G行動電話網路傳輸速度的滿意度較111年提升。

此外，NCC調查結果也指出，民眾使用網路語音通話服務佔比高達98.9%，又以「LINE」服務為多數。平均一週撥打網路電話的通話時間7.33小時，遠高於行動電話的1.62小時，由此可見，行動語音功能逐漸被網路語音通話取代。

除了通話方面外，此次調查收視來源，NCC表示，16歲以上民眾仍以有線電視61.7%為主，其次是中華電信MOD有13.1%，而線上串流影音OTT TV（12.9%），已經超越無線電視9.5%。對於電視節目內容含有置入性行銷、贊助、冠名贊助等情況，則超過8成民眾表示知道，並有超過7成的民眾不知道新聞節目不可包含置入性行銷行為。而獲取新聞資訊管道則是以電視為主，有72.6%；其次是網路入口網站/App，如Yahoo、Google’LINE TODAY等，以及Facebook Messenger、LINE等，分別佔41.5%、38.3%。

假新聞及網路詐騙猖獗，NCC調查結果指出，民眾網路資訊獲得方式以「搜尋引擎」為主，對於確認資訊真實性的方式，則是「找其他網站資訊比對」佔比最高。但不會確認網路資訊真實性的比例有攀升的跡象。另民眾對於過去一年內曾遇到的網路狀況，則以「網路詐騙」、「個資外洩」情形較多，此二者也是民眾使用網路的主要擔憂。並且調查也提到有超過6成民眾遭遇過電話詐騙或網路詐騙情況，8成透過「行動電話」接收到詐騙，在接觸到詐騙後所採取的行動，超過8成會「直接掛斷/不會採取任何行動」，其次有21.4%為「提醒親友提高警覺」。

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