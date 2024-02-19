NCC調查大公開！9成台灣人愛用網路電話　LINE一週通話7.3小時

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此外，NCC調查結果也指出，民眾使用網路語音通話服務佔比高達98.9%，又以「LINE」服務為多數。平均一週撥打網路電話的通話時間7.33小時，遠高於行動電話的1.62小時，由此可見，行動語音功能逐漸被網路語音通話取代。
除了通話方面外，此次調查收視來源，NCC表示，16歲以上民眾仍以有線電視61.7%為主，其次是中華電信MOD有13.1%，而線上串流影音OTT TV（12.9%），已經超越無線電視9.5%。對於電視節目內容含有置入性行銷、贊助、冠名贊助等情況，則超過8成民眾表示知道，並有超過7成的民眾不知道新聞節目不可包含置入性行銷行為。而獲取新聞資訊管道則是以電視為主，有72.6%；其次是網路入口網站/App，如Yahoo、Google’LINE TODAY等，以及Facebook Messenger、LINE等，分別佔41.5%、38.3%。
假新聞及網路詐騙猖獗，NCC調查結果指出，民眾網路資訊獲得方式以「搜尋引擎」為主，對於確認資訊真實性的方式，則是「找其他網站資訊比對」佔比最高。但不會確認網路資訊真實性的比例有攀升的跡象。另民眾對於過去一年內曾遇到的網路狀況，則以「網路詐騙」、「個資外洩」情形較多，此二者也是民眾使用網路的主要擔憂。並且調查也提到有超過6成民眾遭遇過電話詐騙或網路詐騙情況，8成透過「行動電話」接收到詐騙，在接觸到詐騙後所採取的行動，超過8成會「直接掛斷/不會採取任何行動」，其次有21.4%為「提醒親友提高警覺」。