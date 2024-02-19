批黃國昌個人英雄主義　吳思瑤：食安專報破局、恐延宕1個月

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對此，吳思瑤下午在民進黨團會議後受訪表示，非常遺憾，民進黨團希望在第一次會議用專案報告的方式，就社會關切的食安議題來提出詢答，但黃國昌、民眾黨團堅持用加開院會的方式，讓施政總質詢先、再加開院會，但議事人員也非常清楚的說明，是否就依日前協議的，2月20日開議，接下來的會議就是星期五、星期二，「這是正常的賽道，不希望國會持續踩油門、開快車，又要增加新的賽道、打破過去慣例」。
吳思瑤直言，要加開院會也不是不行，但依過去慣例，只會在議案很多、預算或法案審不完時，在會期中後端趕快加開院會，從來沒有看過，一開議還沒有排定各項議案，連程序委員會都還沒有組成時就要加開，就是一個要特立獨行、要彰顯自己專業，可是額外又要設計一個新的制度或新的慣例，民進黨團真的不樂見。
吳思瑤提到，因民眾黨團堅持要加開院會，依照程序就是必須回到明天的院會裡頭，用討論議案的方式表決，這個的影響是，食安專報將被延宕，甚至若表決不成要協商，還有1個月的冷凍期，不只是延宕1天、2天，有可能會延宕1個月。她質疑，這是民眾黨團要的嗎？怎麼最後用議事的程序來擾亂，造成食安專報有可能拖到1個月後？民眾黨可以承擔嗎？這是社會所期待的嗎？
吳思瑤說，依照過去慣例，就是明天進行食安專案報告，星期五進行總質詢，但因為黃國昌的堅持，讓原本有默契、社會也有期待的方式破局。她說，因為協商破局，只能回到上周協商結論，明天開議日循往例進行施政總質詢。
吳思瑤呼籲，立法院是大家的，不要過度膨脹自己黨團的意見，「如果今天沒有黃國昌個人英雄主義、莫須有的堅持，明天就可進行食安報告，很可惜民眾黨讓這件事情破局、胎死腹中，要問民眾黨為何要這樣做？」
對於民進黨團會議內容，吳思瑤轉述，會議花一些時間，向新科立委報告黨團內規，此外，民進黨團組成「國會改革小組」，目前有15至16位同仁願意加入，她則擔任該小組召集人。
吳思瑤提到，過去民進黨在國會改革從沒有缺席，在實務成果上也最有實踐力，包含透明國會、開放國會，都是由民進黨過去8年所建構出來的方向，因此，在國會改革積極面上，民進黨一定會端出最好的方案，消極面對於在野黨「以國會改革之名，行國會擴權之實」，有必要組成小組，清楚向社會回應。
在委員會召委部分，吳思瑤說，民進黨團將穩健布局，當然希望每個委員會都能產出民進黨籍，且是有代表性和專業性的召委，儘量落實資深制，目前為止也沒有收到其他政黨的合作意向，「我們就走自己的路，端出最亮眼的委員會名單，推出最適任、最有代表性的召委人選」。
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