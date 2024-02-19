周杰倫看泰勒絲演唱會引戰！「座位視角遭疑沒受邀」天王9字回應

泰勒絲演唱會海撈314億！新加坡砸5億「搶獨家」　日本有錢買不到

▲美國流行天后泰勒絲演唱會光是一年門票收入就能賺進314億元台幣，還能帶動各地觀光，吸引各國祭出攻勢邀她開唱 。（圖／泰勒絲X）
▲美國流行天后泰勒絲演唱會光是一年門票收入就能賺進314億元台幣，還能帶動各地觀光，吸引各國祭出攻勢邀她開唱 。（圖／泰勒絲X）

記者江芷稜／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）魅力驚人，就連華人天王周杰倫也得臣服，他在澳洲觀賞泰勒絲演唱會，表示是對方團隊給的位子，引發眾人熱議。這系列「Eras Tour」時代巡迴演唱會門票收入光是去年就突破10億元美金（約314億元台幣），讓泰勒絲荷包賺滿滿，加上帶動美國周邊觀光商機高達46億元美金（約1443億元台幣），難怪新加坡願意贊助每場200、300萬元美金，邀請她開唱作為東南亞唯一獨家演唱會的噱頭。

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▲昆凌（左）PO出和泰勒絲爸爸的合照，讓許多人稱羨。（圖／ 昆凌IG）
▲昆凌（左）PO出和泰勒絲爸爸的合照，讓許多人稱羨。（圖／ 昆凌IG）
疫情過後，演唱會經濟再度復甦，泰勒絲就是其中的佼佼者，娛樂業界雜誌Pollstar統計，泰勒絲的「ERAS TOUR」去年3月起跑，到年底就突破10億美元大關，是娛樂史上第一個創此紀錄的演唱會，若是按照計劃至2024年8月舉辦完117場，門票收入可能高達14億元（約438億元台幣），讓她坐穩妥妥的「印鈔機天后」地位。

▲吳尊帶全家人朝聖泰勒絲在澳洲的演唱會。（圖／ 吳尊微博）
▲吳尊帶全家人朝聖泰勒絲在澳洲的演唱會。（圖／ 吳尊微博）
泰勒絲富可敵國的實力，吸引各國力邀她前來開唱，她今年的亞洲演唱會僅設有4站，分別是日本東京、新加坡、澳洲墨爾本、雪梨。日本演出票價自最低U席（20歲以下人士）8800日幣（約1985元台幣），到最高價SS席30000日幣（約6750元台幣），2月7至10日總共4場，約能容納22萬人次，而日本向來崇尚平等，想買泰勒絲演唱會還得必須加入購票網會員抽籤，意即有錢未必買得到。

▲吳佩慈（右）近3年沒露臉，罕見現身泰勒絲東京演唱會。（圖／賈永婕臉書）
▲吳佩慈（右）近3年沒露臉，罕見現身泰勒絲東京演唱會。（圖／賈永婕臉書）
向來是旅遊大國的日本，吸引不少泰勒絲粉絲赴日本朝聖，女星賈永婕、吳佩慈都是其中一員，根據日本研究機構NET推算，她短短4天的演唱會為東京帶來341億日幣（約71.3億元台幣）經濟效益，包括門票、周邊商品、餐飲、酒店收入，每名觀眾的消費經濟效益為15萬5090日幣（約3.24萬元台幣），邊際效應相當顯著。

▲泰勒絲奪下年度專輯大獎，這是她生涯第13座葛萊美獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰勒絲奪下年度專輯大獎，這是她生涯第13座葛萊美獎。（圖／美聯社／達志影像）
對此，東南亞國家也積極爭取她來開唱，原本新加坡、泰國都在競爭之列，最後新加坡為搶到獨家主辦權，贊助泰勒絲每場演唱會300萬元美金（約9400萬元台幣），有錢賺又有贊助可拿，泰勒絲豪氣將場次從3場加開到6場，一口氣拿到5億多元贊助，儘管如此，痛失舉辦權的泰國總理賽塔竟然表示，如果換成自己也會花錢，畢竟泰勒絲演唱會為國家經濟創造極大附加價值，能吸引到外地觀眾來消費，非常值得。▲泰勒絲駕馭一身亮綠色禮服，性感不失優雅。（圖／美聯社／達志影像）

新加坡體育場跟東京巨蛋一樣，每場可以容納5.5萬人，泰勒絲在3月2、3、4、7、8、9日共6場演唱會，可以吸引33萬人觀賞，票價較日本稍貴，從視線遮蔽區88元新加坡幣（約2054元台幣）到1288元新加坡幣（約3萬元台幣）不等，新加坡場還跟旅行網站合作套票住宿專案，2張門票加上住宿套票組合，從542元新加坡幣（約17010元台幣）起跳到716元新加坡幣（約22480元台幣），並附贈周邊商品，6場累積下來數字也是相當可觀。

▲周杰倫觀賞泰勒絲演唱會。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲周杰倫觀賞泰勒絲演唱會。（圖／翻攝自周杰倫IG）
而周杰倫、昆凌所觀賞的澳洲場墨爾本演唱會，普通門票最低票價為79.9元澳幣（約1641元台幣）、最高票價為379.9元澳幣（約7802元台幣），VIP套票則是349元澳幣（約7167元台幣）至1249元澳幣（約25650元台幣），可以擁有周邊商品、提前進場的權利。像吳尊曬出昆凌給的公關票致謝，上面標明價碼395元澳幣（約7700元台幣），應是最高金額的票價，若是一般門票遭到黃牛轉賣，可能高達數萬元台幣。

▲周杰倫看泰勒絲演唱會的位子，掀起中國網友論戰。（圖／ 周杰倫IG）
▲周杰倫看泰勒絲演唱會的位子，掀起中國網友論戰。（圖／ 周杰倫IG）
台灣傳出力邀泰勒絲開唱未果，先前台北大巨蛋、高雄世運主場館都盼望她能來台開唱。不過，高雄為了吸引大咖歌手進駐，曾經免收五月天樂團場租，也不抽成門票費用，遭到議員撻伐，若要吸引泰勒絲來台，能否祭出新加坡的銀彈政策贊助天后，也引起網友討論，有PTT鄉民就說，新加坡等於每場給泰勒絲300萬元美金的出場費，6場就要1800萬元美金（約5.6億元），才能取得泰勒絲東南亞獨家開唱，「這條件在台灣早就被彈劾到死！」

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