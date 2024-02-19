才2月就熱到瘋掉！台南白天飆出35度 「全台14縣市」衝破30度
受到高壓迴流、風向吹偏南風影響，本週四（2/22）之前，全台各地天氣晴朗溫暖，今（19）日各地更是高溫頻傳，白天紛紛飆破攝氏30度，台南更是出現攝氏35度高溫，據中央氣象署統計，截至下午3時，已有14縣市、全台超過100個測站最高溫衝破攝氏30度，不過週四後東北季風增強，下週可能還有冷氣團，天氣變化大請民眾特別留意。
記者張志浩／綜合報導
根據中央氣象署資料，今日全台最高溫出現在「台南玉井」的攝氏35度，本島僅桃園、新竹縣市、宜蘭、台東最高溫未超過攝氏30度，包含台北、台中、花蓮等，全台共有14縣市破攝氏30度，台北以內湖攝氏31.7度最高、新北土城攝氏31.2度、台中大甲攝氏31.6度、高雄內門也有攝氏34.9度。
中央氣象署預報員李孟軒表示，一直到週三（2/21）各地高溫都有機會達到攝氏30度，週四鋒面通過，隨後東北季風增強，北台灣週五白天高溫跌到攝氏17至18度，元宵節當天體感濕涼，西半部低溫攝氏14至16度、花東攝氏16至18度。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提醒，下週日（2/25）中午過後，將有一波顯著的冷空氣抵達台灣，目前預估強度可達冷氣團等級，屆時新竹以北及宜蘭氣溫下降明顯，不過實際帶來的氣溫仍需持續觀察，後期預報變動大。
降雨部分，李孟軒指出，今日僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，在熱力作用下，午後北部山區也有零星短暫陣雨；週四鋒面通過、配合後續東北季風，週五至下週日，北部及東半部都有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。