41歲林依晨睽違3個月露面 棉T配短髮嫩翻「回眸像少女」
藝人林依晨帶領經紀公司周子娛樂的師弟妹林奕嵐、牧森、李可晴、陳加恩拍攝2024年曆。41歲的林依晨睽違3個月露面，以最純粹的眼神回眸看周圍的事物，用最簡單的心來感受每個瞬間，充滿少女感。由林依晨主演的影集《不夠善良的我們》也即將與大家見面，她將進組進行電影拍攝，工作邀約已安排到年末。
記者羅凌筠／綜合報導
林奕嵐穿著LORO PIANA的羊毛絨裝，林奕嵐表示：「這套服裝看似軟綿綿、輕澎澎的，其實非常重，不過穿起來很舒服，很像棉被，讓人忍不住想睡覺。」來自海內外的工作邀約，已安排到2025年春天的「最強新人」林奕嵐表示：「很期待接下來的挑戰，希望帶給觀眾更多面向的林奕嵐。」
牧森穿著Cherng的簡約西裝外套，談到拍攝的心情，牧森說道：「我扮演熱愛園藝的人，帶著心愛的多肉植物們一起到戶外踏青，跟我私人休閒時喜歡戶活動不謀而合呀！感覺江大師真的很懂我！」牧森首挑大樑演出的電影《進行曲》，也在農曆年前殺青，在電影裡展現許多技能，已經迫不及待的想與觀眾分享成品。
李可晴搭配Alufa簡單的套裝，呈現悠遊自在的感覺。她第1次參與演出的影集《第一次遇見花香的那刻2》預計在今年播出，有著一頭俏麗短髮的陳加恩，今年改變風格穿上貼身又性感的Maje連身裙，近期陳加恩也參與短片的拍攝，在拍攝過程得到了王傳宗導演的指點，讓陳加恩在劇中的表演更上一層樓，請大家敬請期待。
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