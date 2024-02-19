亞洲盃男籃／阿提諾合約「去年9月30日」到期！談判要求續約2年

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歸化球員阿提諾之合約於2023年9月30日到期 要求續約2年
根據籃協方面受訪後的回應，「歸化球員阿提諾之合約於2023年9月30日到期，有關歸化球員之簽約與續約，程序上應由選訓委員會決議，後由體育署同意並支付薪資。」
去年年9月前，中華男籃選訓委員會觀察阿提諾這2年的表現，並未就續約做出決議，主要是希望觀察阿提諾9月底、10月初杭州亞運的表現情況，但主辦單位始終未能確認阿提諾能否參賽，因此籃協向阿提諾之經紀人溝通變通方式——包括超出合約時間的比賽依比例支付薪資，直接再支付一個月薪資等——但均未獲同意，阿提諾經紀人希望續約2年，否則考慮不參賽。
籃協解釋道，在9月29日時協會答應在達成續約共識前，依照原合約支付薪資，惟此應建立在雙方最大誠意及善意儘速達成續約共識的前提下，「否則如一方刁難不續約，難道無限期的支付薪資？」這一點不合理，但阿提諾並不同認同。
之後在童年的10月和12月，選訓委員會希望和阿提諾簽下「1+1合約」，並加入激勵條款，提出期待具體標準（包括期待數據與避免技術犯規，溝通後阿提諾也認同），體育署決定在2024年1月1日起開始支付1年薪資，因此合約「甲方」已經同意，主要就是看阿提諾的意願。
阿提諾遭攻城獅續約 籃協盼掌握動向、但其經紀人不回應
至於之後為何阿提諾並未在國家隊之中，籃協副秘書長張承中表示，考量到阿提諾被攻城獅解約，籃協也主動關心他於攻城獅球隊之表現，依照歸化合約，籃協有權利也有義務要掌握歸化球員的動向，惟阿提諾之經紀人並不回應，籃協僅得從攻城獅方面得到單向說法。
而對於歸化球員，籃協有必要掌握其整體評估，戰力、表現之外，配合度、心態也很重要，另外，歸化球員之薪資為國家支付，「籃協有義務也有責任為納稅人之血汗錢把關」。阿提諾是配合度很高的球員，目前體育署補助已核發，籃協會繼續與阿提諾溝通，希望將來他會願意再披中華隊戰袍。