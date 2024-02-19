女優深田詠美慘變塑膠臉！驚爆逃稅8000萬後首曝光 經紀人也落跑
25歲日本成人片女優深田詠美，因為甜美外型和F罩杯傲人身材，成為人氣女神，在IG上有220多萬人追蹤，沒想到最近轉戰新公司後，卻驚爆前東家沒有妥善幫她報稅，導致欠下8000萬元日幣（約1670萬元台幣），讓她的存款一夕成空，沒想到火上加油的是，陪伴她2年多的經紀人也要離職，必須招募新的工作夥伴，深田詠美近日拍片宣布這個重大消息，表情相當憔悴，整型過的臉顯得非常僵硬，粉絲忍不住紛紛留言，要她好好休息。
記者江芷稜／綜合報導
19歲就出道的深田詠美，過去藝名是「天海心」，曾是地下偶像團體成員，引起粉絲關注，她曾短暫休養一陣子，去韓國整型成韓風系美女改名復出，立刻累積高知名度，與三上悠亞等人齊名，曾來過台灣宣傳，品嘗雞排、臭豆腐、蚵仔煎等小吃，算是台灣粉絲相當熟悉的成人片女優。
深田詠美最近爆發7年沒繳稅，積欠8000萬日幣（約1670萬元台幣）稅金的消息，她強調是前東家「fortyfour management」沒有處理好，現在已經換到新公司「Mine's」，會努力工作繳清欠稅。她拍片表示要說明此事，先向粉絲們鞠躬道歉，沒想到開口說的竟是一起工作2年的經紀人宣布離開，必須招募新同事，她不捨擁抱經紀人，難過地說：「不要辭職！不要辭職！不要辭職！」
拍攝影片時，深田詠美氣色相當差、臉色蠟黃，本來整型「膠味十足」的臉孔變得更奇怪，顴骨似乎削尖了、鼻翼變高變窄，說話時表情僵硬，讓網友感覺很異常，猛問她「你的臉看起來不奇怪嗎？你還好嗎？」、「她的臉好僵硬，我想她應該休息一下，人生還有很長的路要走」，也有網友怒罵影片標題是「『重大發表』有關被追稅8000萬」，內容卻沒提到欠稅相關消息，憤怒地說：「怎麼可以用標題釣魚！」
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