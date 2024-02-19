中職／統一獅赴日本春訓 對抗賽強碰高知鬥犬、郭俊麟擔綱先發
中華職棒統一7-ELEVEN獅前進日本高知移地訓練首日，雖天候不佳，但獅隊維持原本訓練計畫，本日下午獅隊前進高知縣春野総合運動公園野球場室內練習場，進行完整訓練，備戰春訓交流賽，投手群也輪番進牛棚練習調整。今(19)日練習集合前，總教練林岳平體醒大家，目前球隊來到日本這趟行程移地訓練，是很難得的機會，相信很多選手都是第一次來到這裡，一定充滿好奇和開心，但我們是來移地訓練的，當踏進球場後，從熱身、訓練到比賽，都要拿出戰戰兢兢的態度，千萬別要當作來旅行，拿出企圖心，但切勿急躁避免受傷。
記者廖聿偉/綜合報導
五年前的今天也是獅隊首次蒞臨高知縣春野総合運動公園野球場室內練習場練習，這次遠征日本移地訓練中，教練團僅外野守備教練莊駿凱第二次參與，但卻是以不一樣的身份踏上這個球場，本次移地訓練幾乎每個教練和許多選手都是第一次參與，對於這次的交流對於教練團及選手相信都是收穫許多。
統一7-ELEVEN獅今也將對戰獨立聯盟高知鬥犬隊，首場交流熱身賽，首場安排郭俊麟先發預計投2~3局，先發名打序單如下：
第一棒：左外野 邱智呈
第二棒：二壘手 黃勇傳
第三棒：右外野 林安可
第四棒：指定打擊 林培緯
第五棒：一壘手 何恆佑
第六棒：中外野 林佳緯
第七棒：三壘手 許哲晏
第八棒：捕手 張聖豪
第九棒：游擊手 林泓弦
先發投手：郭俊麟