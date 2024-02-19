薪水都被通膨吃掉！去年總薪資創11年來最大減幅 這2行業最慘
薪資漲不過通膨，民眾苦哈哈！根據主計總處今（19）日公布去（2023）年經常性薪資平均45496元、年增2.43%，總薪資平均58545元、年增1.42%，剔除物價因素後，去年實質經常性薪資年減0.05%，為連續3年負成長，而實質總薪資年減1.04%，除為近7年首見負成長外，也是近11年最大減幅。
記者魏妤庭／台北報導
主計總處表示，實質薪資陷入負成長，主要是受到全球景氣趨緩影響，2008年、2009年金融海嘯時期，實質總薪資一度負成長3.39%、3.93%，到了2017年至2022年間實質總薪資則連續6年正成長、累計漲幅達9.1%。去年受到物價上漲及景氣趨緩影響，導致實質經常性薪資及實質總薪資雙雙負成長。
此外，主計總處指出，2023年12月底工業及服務業全體受僱員工819.1萬人，月減3000人、年減10000人。2023年受僱員工平均為817.8萬人、年增7000人。就行業別觀察，2023年住宿及餐飲業年增1.3萬人增加最多，藝術、娛樂及休閒服務業增7000人次之，醫療保健及社會工作服務業、其他服務業分別增加4000人，製造業則減少3.1萬人。其中，住宿及餐飲業年增最多，主要與去年因疫情後觀光產業復甦，國內商業活動陸續活絡，觀光人口回流，也讓住宿及餐飲業受僱員工增加。
若以總薪資表現來看，主計總處表示，去年每人每月總薪資平均以海洋水運業142917元、其他金融服務業（主要為金控公司）115551元、銀行業113475元、航空業105970以及電子零組件製造業90309元相對較高，而美髮及美容美體業32490元、其他汽車客運業（主要為遊覽車）33958元相對較低。