是要飛去哪？北歐航空推出「神秘航班」　上千人「無懼」秒殺報名

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北歐航空在一份新聞稿中表示，本月12日宣布這一項消息之後的「短短幾分鐘」之內，就有超過1000人湧入報名，開放24小時即關閉申請登記，不再接受預訂。
獲選者有額外的24小時確認座位並付款，且並非直接付錢，而是使用3萬英里的里程數換取。如果某名旅客獲選但沒有足夠的里程數或積分，可以購買所需的剩餘里程。這項活動也有排候補名單，屆時若有人取消，候補者有機會遞補搭上這班飛機。
這趟神秘航班將於4月5日從丹麥哥本哈根起飛，並於4月8日飛返哥本哈根。旅客在起飛前得到的唯一線索是航班將持續幾個小時，至於目的地則是要等到該航班飛行途中的某個時刻才會宣布。隨著神秘航班啟程的日期接近，獲選的旅客將會獲得一份指引，通知他們行李該帶些什麼。
北歐航空執行副總裁兼商務長費爾哈根（Paul Verhagen）表示，與熱衷者一起展開這趟冒險和神祕旅程，並且在途中尋找新的聯繫與友誼，令人興奮。」費爾哈根稱，這不是普通的旅程，而是會伴隨旅客一生的奇妙回憶。
事實上，北歐航空不是第一家提供「神祕航班」的航空公司，德國漢莎航空（Lufthansa）先前也曾舉辦「漢莎驚喜」（Lufthansa Surprise）活動，可以在其中選擇出發機場、度假主題，在預訂機票後漢莎航空才會顯示目的地，且無法更改或取消；匈牙利廉航威茲航空公司（Wizz Air）也在2023年時進行了神秘目的地航班，從義大利威尼斯出發，載著整架班機旅客前往沙烏地阿拉伯，並在當地停留了幾天。