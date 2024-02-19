名家論壇》楊威利／殲敵於陣內、將戰火引到內地？

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※陸軍作戰本質
※乾脆不要陸軍算了。
新聞
2月中旬，國防部向立院提出「發展不對稱作戰之精實成效案」書面報告，用兵理念增加殲敵於城鎮陣地一語，消息一出引發正反兩方批判。
※戰略戰術本質民眾不易知曉
當國防部要做政策更動時每隔一段時間就會有若干新名詞出現，媒體會根據相關的字義詢問專家並加以闡釋，不過現實面卻是這些名詞一般民眾不太容易了解。
先前國防部用兵理念是：拒敵於彼岸、擊敵於半渡、毀敵於水際灘頭，現在多出殲敵於城鎮陣地，上述這些名詞相當精簡，但民眾只要問一個英文字就可以問倒所有人，這個英文字是How。如何拒敵於彼岸或是殲敵於半渡呢？說真的名詞越創越多反不利民眾了解國防政策，先前大眾都可以琅琅上口的制空、制海、反登陸，代表軍方三階段的反制作為，現階段改成文學性的論述，著實不利民眾了解國防政策。
這個How還可以用在三軍種的論述，例如陸軍如何拒敵於彼岸？海軍如何毀敵於水際灘頭？透過這種一問一答的方式，大眾其實約略可以知曉三軍特性的不同。
一般來說一個國家武裝力量粗分為陸海空三軍，其中海空軍建軍期程長、專業軍士官培養時間也很長，但優點卻是交戰距離遠，可達到拒敵於彼岸的目的。陸軍單位人數眾多，主要以士兵為主戰兵力，陸軍的優點是單位眾多，養成時間短，常言九條好漢在一班就是這種寫照。但陸軍的缺點是交戰距離短，戰車砲接戰距離2公里，長程火砲30公里，陸軍航空隊算100公里好了，其實都無法跟海空軍機艦比擬。
※陸軍作戰本質
陸軍主戰單位為步、戰、砲與陸航單位，過往以砲兵接戰距離為最長，之後在陸航直升機加入戰列後這個交戰距離變長，若以直升機時速200公里來看，交戰距離就定為200公里，這種距離對海空軍機艦來說都是小事，即使陸軍獲得高機動性多管火箭（HIMARS）系統，接戰距離不過300公里。
值得注意的是陸軍主戰兵科為步兵，砲戰與陸航都是特業單位，佔陸軍單位的少數，步兵無論區分為徒步步兵、機械化步兵、反甲步兵還是特戰步兵都無法改變交戰距離短的事實，那這些步兵怎樣殲敵？當然是等敵軍進入陣地或城鎮後予以殺傷。但這不就等於敵軍登陸上岸後再予以擊毀嗎？是，這些假定都是當台灣海空軍喪失優勢後，陸軍才能有的作為；直白一點就是，敵軍不上岸、雙方部隊不接觸的話，陸軍步兵就很難有殲敵機會。
陸軍步兵還有一個特性是，只要會射擊就人人都是步兵，即使未經過短期複訓的動員兵，只要多射擊幾次自然會拿捏到射擊技巧，許多民間單位也在推廣這類的射擊技巧，這也算是全民國防的一部分，但步兵的缺點就是交戰距離短，以狙擊兵來說是2000公尺，反甲武器的射程也介於1-2公里。
殲敵於城鎮陣地內的用兵理念列入，這是好事情。不過我們希望好後要更好，過往幾次的媒體採訪中，大眾會透過媒體看到特戰部隊從事城鎮的攻堅作戰或是限制空間戰鬥（CQB）等，誠如上述，由於步兵單位的特性使然，未來我們希望除現役特戰部隊與機步單位要懂城鎮作戰外，後備動員兵科與兵員也要儘早孰悉這種作戰樣態，城鎮作戰能量培養完畢後方才算得上是可用之兵。
※乾脆不要陸軍算了。
這邊要說明的是所謂的不要陸軍是戲謔之詞，當上述殲敵於城鎮陣地這一名詞出爐後，許多評論指出這不是要將戰火引到內陸，人民要躲哪邊等等，這些言論一出讓人不得懷疑，評論者真的懂陸軍嗎？正因為陸軍交戰距離短，所以需要雙方部隊接觸後才有可能以兵火力對對方形成傷害，若因懼怕將敵軍引進陣地內而批判成將戰火內引的話，那不如廢除陸軍編制算了，一切以海空軍決勝論就好，海空軍落敗，政府就投降好了。實際面上卻顯然不是這樣，因為有些殘留的部隊還希望能有再戰能力。
對於還希望再戰的部隊或是民眾，政府當然有權責予以施訓，對於把殲敵於城鎮陣地內的論述引申成戰火內引的說法，在民主國家內只能說予以尊重，直白一點說就是，你不想戰鬥別人還要戰鬥，你不拼命不要阻止別人拼命，就這樣。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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