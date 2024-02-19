《鬼滅之刃》歌姬LiSA 6月來台開唱！自曝最想念珍珠奶茶
演唱日本動漫《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉及〈炎〉火紅的歌姬LiSA，睽違6年將再度來台開唱，6月1日在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）舉辦演唱會，門票將於2月24日上午11：00遠大售票系統開賣，由於LiSA往年來台開唱票房每每都秒殺，被媒體喻為「秒殺歌姬」，歌迷想要觀賞她的演出，搶票可不能輸！
記者江芷稜／綜合報導
今年日系演唱會大爆發，久未來台開唱的LiSA，在歌迷千呼萬喚下，終於發布即將來台開唱的消息，所有歌迷摩拳擦掌準備搶票。LiSA坦言真的好久沒來了，「上一次來台，是在新莊體育館開唱，到現在都還會回想那時大家一起合唱的情景，這次將會在更大的場地開唱，很期待見到大家外，更期待可以聽到更多人一起合唱」。
LiSA笑說，「這麼久的時間沒來台，當然是最想念大家的聲音，另外，還有珍珠奶茶（笑）」，她已經為這次的巡迴演出做準備，除了經典的〈紅蓮華〉及〈炎〉，還會帶來許多沒在台灣唱過的歌曲，敬請大家期待！歌迷也在網路上表示很期待在現場親耳聽到這2首歌的震撼效果。
LiSA 「LiVE is Smile Always〜ASiA TOUR2024〜 in TAiPEi」門票資訊
時間：6/1（六）17:00入場／19:00開演
地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
售票日：2/24（六）上午11:00
票價：4,200／3,800／3,200／2,800／2,200／1,600
售票系統：遠大售票系統
主辦單位：Sony Music Artists Inc.／好玩國際文化
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