施政報告曝光！行政院：5年內組織學生成立自主緊急應變隊

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報告提到，另持續召集各部會及地方政府研修次年度動員準備方案、分類及執行計畫，截至112年12月底止，共召開13次跨部會協調會，5000餘人次合署作業，協同檢視現行動員法規、盤點重要戰略物資與水、電維生系統、清查全國防空疏散避難處所及戰時災民收容救濟站等，維持公務機關緊急應變及國民基本生活需要，以強化全社會防禦韌性。
書面報告提到，為驗證全民總力支援軍事作戰效能，112年7月「同心33號及自強39號演習」配合「漢光39號演習」辦理，採全國分區實施，人力動員依「在地動員、在地運用」原則，驗證33個單位、1 萬2000餘員後備軍人，較111年增加15個單位、6000餘人，並有25員女性退役官兵採志願教召返營參加。
書面報告指出，提升全民防災能量，加強民間防救災韌性，規劃推動「建置民間自主緊急應變隊中程計畫（113年至118年）」，訓練全國各地社區、企業組織、醫療機構、地區型民間組織、民防分團(村里)、學校等組織，成立符合在地需求之民間自主緊急應變隊，預計成立320隊、8000人。
行政院指出，面對中共對台綜合性施壓，政府兩岸政策立場一貫，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、不在壓力下屈服；致力穩定兩岸情勢，堅定捍衛國家主權和民主自由，確保台海和平穩定。