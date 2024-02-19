菲控中國漁民使用氰化物破壞漁場 中國：無中生有、憑空捏造
菲律賓和中國在南海區域爭議不斷，本月17日菲國漁業暨水產資源局（BFAR）官員指出，中國漁民持續於黃岩島使用氰化物捕撈，已經嚴重破壞菲律賓漁民傳統漁場，估計導致至少10億披索（約新台幣5.6億元）損失；對此，中國外交部發言人毛寧在今（19）日的例行記者會上表示，菲律賓的指控「純屬無中生有，憑空捏造」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據菲媒《ABS-CBN》報導，BFAR資訊長布里蓋拉（Nazario Briguera）17日在馬尼拉一場記者會上批評，中國漁民一直在黃岩島使用氰化物，這破壞了黃岩島資源豐富的潟湖部份區域，且行為等同蓄意破壞菲律賓漁民的傳統漁場，預估損失資金超過10億披索，相當於新台幣5.6億元。
布里蓋拉譴責中國漁民，「我們的海洋是相連的，海水會流動，洋流會相互影響。當你使用毒物時，不僅你的物種會死亡，魚類幼苗和珊瑚也會死亡。」
對此，中國外交部發言人毛寧則反批菲律賓的表態「純屬無中生有，憑空捏造」，毛寧強調，中國對黃岩島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，稱中國政府高度重視生態環境保護和漁業資源養護，堅決打擊違法違規的捕撈活動。
根據菲律賓漁業暨水產資源局統計，菲律賓全國約有38萬5300名漁民仰賴南海維持生計。數據顯示，這些漁民每年捕獲約27萬5520噸魚，占了菲律賓整體漁業部門的6%至7% 。
菲國海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）則表示，北京對海洋環境的破壞不僅是對一個國家主權的攻擊，也是對全人類的攻擊，「若北京持續不斷這樣做，受影響的不僅僅是菲律賓，而是全世界都會被影響。