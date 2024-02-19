名家論壇》何仁崴／官司爭訟難避免　龍年如何「化官符」保平安？

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傳統民俗文化中，覺得訴訟紛爭不是一件好事情，能免則免，因而有「訟終凶」之說。有空研究一下各寺廟的籤詩，幾乎不會鼓勵你要爭訟到底，常常會勸和或者做出某種程度的退讓，以脫離訴訟之累。
如果你對紫微斗數有興趣，可以觀察到每個人的命盤都會存在「官符」，跟主小人存在的「蜚廉」、主疾病的「病符」、主孤獨的「孤辰、寡宿」一樣，這些名詞的存在看了很不舒服，但這些就是會遇到的人生課題。
尤以只要是人際關係（父母、夫妻、兄弟姊妹、子女、朋友、同事、老闆、下屬，甚至陌生人），一定會有意見、立場不一致的時候，也往往是衝突紛爭的開始。有個說法是每個人一輩子至少會遇到一次以上的法律事件，不管事件大小，難免會使當事人心情煩悶，徹夜難眠，因此印堂發黑、黑眼圈導致整個面相變差的情況也時有所見，也常因心有懸念，容易掛心訟事而忽略其他該注意的事情（譬如交通安全），運氣也會有所影響。除非你打定這輩子不與任何人有任何來往，否則要完全避免與人的紛爭，機率是微乎其微的。就連搭乘捷運電扶梯也會產生訟爭，不是嗎？
民俗另外有些說法，如以身上不小心產生小傷口就說這是「化血光」，去買較昂貴的物品就說這是「化破財」，不過應該沒有聽過要你去提告別人來「化官符」，因為這不切實際，看不出其高明之處。
現行的民事訴訟法第249條第1項第8款這麼規定著：
「原告之訴，有下列各款情形之一者，法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：八、起訴基於惡意、不當目的或有重大過失，且事實上或法律上之主張欠缺合理依據。」
這樣的規定在110年1月21日開始施行，為了杜絕少數民眾會在法律上毫無理由的情況下刻意興訟的情形。這樣的濫訴不只騷擾對造當事人的生活，也會干擾司法的正常運作，已非實現司法正義與權利，而是被認為徒以癱瘓法院、損害他人權益為目的。也因此，配套的民事訴訟法第249條之1第1、2項亦訂有罰則：
「前條第一項第八款，或第二項情形起訴基於惡意、不當目的或有重大過失者，法院得各處原告、法定代理人、訴訟代理人新臺幣十二萬元以下之罰鍰。」
「前項情形，被告之日費、旅費及委任律師為訴訟代理人之酬金，為訴訟費用之一部，其數額由法院酌定之；並準用第七十七條之二十四第二項、第七十七條之二十五第二項、第四項之規定。」
然而，人生當中既然很難避免與人發生紛爭，我們倒是可以用另一個角度去看「官符」這件事情，求得平安：
將法院作為是處理紛擾的地方，建設性地解決你法律上困擾的功能，而不是將情緒過度投射產生負能量，這樣也會在訴訟上因論點失焦而吃虧；
如果對於進法院仍有排斥感，可以善用法院以外的機制排解糾紛，譬如鄉鎮市區調解委員會、勞資爭議協商、仲裁等訴訟外紛爭解決機制（但筆者不建議雙方私下和解，很容易產生後遺症）；
盡可能在日常生活中就保護自己。譬如開車採取防禦性駕駛的觀念，簽立重要合約時可事先有法律專業人士協助審閱或取得法律意見，言行也須三思後行（尤其涉及到可能貶損他人名譽時，或者盡量不要受人挑釁而出拳腳攻擊別人啊）。
要是卡到官司，請盡量保持平常心，把自己的身心顧好（雖然這不容易）。改編那首知名的歌名：「輸了你，贏了世界又如何？」，倘若最後訴訟結果是對你有利，然而你在訴訟過程中卻過度患得患失、坐立難安，把身體搞壞，即使最後得到「好」結果，但身體、精神狀況的惡化卻是很難回復的，更是得不償失。
至於律師因為主要以處理紛爭、訴訟為業務，開業時常受到「官司纏身」（意指可以接許多案件而獲得報酬）的賀詞，將原本負面的意思做正面的解讀。
龍年新年新希望，願你別官司纏身、官符不要來，若在讀文章的你是律師，就祝福你「官司纏身」，財源滾滾！
●作者：何仁崴／律師
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