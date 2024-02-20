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週末轉濕冷！吳德榮示警冷氣團來了「低溫探10度」　最冷時間曝光

▲週日開始冷空氣增強，北台灣轉為濕冷天氣，到了下週一晚上，氣溫將降至最低，沿海及部分平地低溫下探約10度左右。（示意圖／記者陳明安攝）
▲週日開始冷空氣增強，北台灣轉為濕冷天氣，到了下週一晚上，氣溫將降至最低，沿海及部分平地低溫下探約10度左右。（示意圖／記者陳明安攝）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣天氣近期開始溫暖晴朗，今（20）日南部地區高溫甚至有可能飆至34度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，週日開始冷空氣增強，北台灣轉為濕冷天氣，到了下週一晚上，氣溫將降至最低，沿海及部分平地低溫下探約10度左右。 

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，根據觀測資料顯示，今晨持續回暖，金、馬地區及桃園有濃霧，各地天氣晴朗，僅花東沿海地區有零星降雨。截至5時13分，各地區平地最低氣溫約在17至20度。 

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日起至週四（22日）白天，受到「高壓迴流」影響，連日天氣晴朗穩定，呈現「白天暖熱、夜涼如水」的型態，日夜溫差大的天氣，西半部及金馬地區易起霧，應注意即時訊息。今日各地區氣溫為北部18至31度，中部18至32度，南部20至34度，東部17至31度。

▲未來一週天氣從「溫暖轉為偏涼」，元宵節天氣受到東北季風增強影響，北東有雨、早晚較寒涼。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週天氣從「溫暖轉為偏涼」，元宵節天氣受到東北季風增強影響，北東有雨、早晚較寒涼。（圖／中央氣象署提供）
最新模式模擬顯示，週四（22日）傍晚有「微弱鋒面」掠過、「東北季風」逐漸南下，迎風面雲量增多，北部及東半部地區轉有局部短暫雨。週五（23日）白天起至下週二（27日）持續受到「東北季風」影響，迎風面雲量多，大台北及東半部地區偶有局部短暫雨的機率。週五北台灣氣溫明顯下降，白天高溫不到20度，天氣濕涼微冷，其他地區氣溫也略降，但影響相對較小；直到週六、週日（24、25日）冷空氣才開始減弱，氣溫略為回升，迎風面降雨稍減緩。 

但到了週日晚間開始，冷空氣增強、氣溫再降，北台灣再度轉濕冷，其他地區亦受影響；下週一（26日）晚、週二（27日）晨氣溫降至最低時，各國的模擬符合「大陸冷氣團」的機率略高於「強烈大陸冷氣團」，意謂台北觀測站低溫將降至13、14度，沿海及部分平地降至10、11度左右。不過，吳德榮也直言模式都還在調整，必須持續觀察。 

▲週四前各地天氣晴朗穩定，氣溫達攝氏30度，週五顯著降溫，元宵節偏涼，下週還可能有冷氣團。（圖／中央氣象署提供）
▲週四前各地天氣晴朗穩定，氣溫達攝氏30度，週五顯著降溫，元宵節偏涼，下週還可能有冷氣團。（圖／中央氣象署提供）

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