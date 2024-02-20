MLB／大谷翔平開轟了！第一次實戰模擬「炸裂」　全場球迷都驚呼

大谷翔平開轟了！洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日在春訓基地參加首次實戰練習打擊，結果他在第三打席就轟出中外野的全壘打，讓不少球迷驚呼，他的對手也是前日職廣島隊洋投Ryan Brasier、Blake Treinen以及J. P. Feyereisen，大谷第一打席獲保送，第二打席被三振，不過對戰Treinen第一球，他就因為自打球影響，大叫一聲，讓人擔心狀況，沒想到大谷翔平在第三打席就已經開轟，解除大家的疑慮。 我是廣告 請繼續往下閱讀 大谷翔平雖然不會參加道奇隊熱身賽首戰，但他的表現已經超乎預期，即便去年手肘開刀，加上右腹斜肌拉傷等問題，大谷依舊可以快速恢復，並且調整到位。▲大谷翔平在實戰練習首轟出爐，賽前他也開心熱身。（圖／美聯社／達志影像）大谷翔平是瞄準 Feyereisen的滑球開轟，並且一路飛過大牆，球迷還拍手叫好，而他上次開轟，已經是去年9月3日對戰運動家隊，睽違169天再度開轟。大谷翔平是在去年跟道奇簽下10年大約，價值高達7億美元，約折合220億台幣的天價，預計3月20日在韓國由教士隊跟道奇隊的「日韓交手」，不少球迷都想前往見證大谷的實力如何，他也朝這樣的方向邁進。▲大谷翔平在實戰練習首轟出爐，是他暌違196天再度開轟。（圖／美聯社／達志影像）更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁 MLB／大谷翔平走人！天使面臨困境 Trout談未來「我只想要自由」MLB／大谷翔平熱身賽首戰缺席！跳過Live BP 教頭透露出賽計畫MLB／大谷翔平身穿背心訓練畫面曝光！厚實手臂肌肉意外成為焦點MLB／炸裂大谷翔平！狂敲13轟、夯150公尺特大彈 教練直呼太扯了