內幕／辭職原因竟與「雙黃」有關？楊寶楨想休息一下再戰北市議員

楊寶楨深夜再訴請辭心聲！民眾黨同志留言打氣　黃珊珊：等你回來

▲民眾黨發言人、黨團副主任楊寶楨19日舉行記者會，宣布辭去黨內雙職務。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨發言人、黨團副主任楊寶楨19日舉行記者會，宣布辭去黨內雙職務。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨發言人、黨團副主任楊寶楨昨日舉行記者會，宣布辭去黨內雙職務，但強調自己沒有退黨，只是有其它的規劃，由於正值民眾黨新一波主管人事異動，消息一出引發熱議。楊寶楨昨日晚間也在臉書與IG發言，強調辭職只是希望休息一陣子，畢竟國會達成「三黨不過半」，算是完成了她當初的階段性目標。PO文一出，黨內同志紛紛發言相挺。民眾黨立委黃珊珊表示，「寶寶其實真的很累，好好休息一下吧，我們等你回來」。

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楊寶楨在昨日晚間11點55分退出民眾黨立院黨團群組，並於臉書發文指出，「其實我只是辭去黨職，並沒有退黨；但要做出這個決定，仍然是掙扎了非常久。我知道外界會有各種揣測，但我辭職的原因就是希望，先休息一陣子、沉澱一下，多一點時間陪陪家人，同時準備後續的進修。能看到國會達到「三黨不過半」，對我來說，算是給自己設定的階段性任務完成。」

楊寶楨表示，「真的很感謝柯文哲主席和民眾黨這四年多來的栽培，還有一路以來給予幫助的長官和夥伴們，一起經歷了許多的不容易，也擁有非常多美好的回憶。民眾黨一步一步成長到現在，衷心感謝大家一直以來的支持；改變台灣的政治文化，正持續發生。不論後續如何，期待後會有期！」

楊寶楨發文後，民眾黨同志也紛紛留言打氣，北市議員陳宥丞留言表示，「休息是為了走更長遠的路；分開也是為了下次更好的相遇」、媒體人黃揚明留言問「要重回嗆新聞早起行列嗎」，不過遭到陳宥丞留言說「這好像沒辦法好好休息」、民眾黨文宣部主任李頂立留言說，「主席指派最後一項重要任務：好好休息」、民眾黨副書長許甫表示，「寶楨辛苦了，今天是個緣分的逗點不是句點，休息一陣，我們再約。」

民眾黨發言人徐千晴則在臉書貼出與楊寶楨、民眾黨立院黨團主任陳智菡的合照，表示「都很好祝福主內姐妹寶寶，平安快樂，大大的被神使用」，民眾黨團副總召黃珊珊也在臉書發文指出，「寶寶（楊寶楨）其實真的很累，好好休息一下吧，我們等你回來。」

楊寶楨透露，她的家人為她越來越瘦感到心疼，已退掉電視台節目通告邀約將好好休息一陣子，並高興表示，「終於能好好睡覺休息！」

▲楊寶楨、徐千晴與陳智菡合影。（圖／翻攝自徐千晴臉書）
▲楊寶楨、徐千晴與陳智菡合影。（圖／翻攝自徐千晴臉書）

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