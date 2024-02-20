楊寶楨深夜再訴請辭心聲！民眾黨同志留言打氣　黃珊珊：等你回來

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊寶楨表示，「真的很感謝柯文哲主席和民眾黨這四年多來的栽培，還有一路以來給予幫助的長官和夥伴們，一起經歷了許多的不容易，也擁有非常多美好的回憶。民眾黨一步一步成長到現在，衷心感謝大家一直以來的支持；改變台灣的政治文化，正持續發生。不論後續如何，期待後會有期！」
楊寶楨發文後，民眾黨同志也紛紛留言打氣，北市議員陳宥丞留言表示，「休息是為了走更長遠的路；分開也是為了下次更好的相遇」、媒體人黃揚明留言問「要重回嗆新聞早起行列嗎」，不過遭到陳宥丞留言說「這好像沒辦法好好休息」、民眾黨文宣部主任李頂立留言說，「主席指派最後一項重要任務：好好休息」、民眾黨副書長許甫表示，「寶楨辛苦了，今天是個緣分的逗點不是句點，休息一陣，我們再約。」
民眾黨發言人徐千晴則在臉書貼出與楊寶楨、民眾黨立院黨團主任陳智菡的合照，表示「都很好祝福主內姐妹寶寶，平安快樂，大大的被神使用」，民眾黨團副總召黃珊珊也在臉書發文指出，「寶寶（楊寶楨）其實真的很累，好好休息一下吧，我們等你回來。」
楊寶楨透露，她的家人為她越來越瘦感到心疼，已退掉電視台節目通告邀約將好好休息一陣子，並高興表示，「終於能好好睡覺休息！」