英國貨船遭飛彈襲擊！載「危險化肥」進水嚴重　胡塞武裝：恐沉船

我是廣告 請繼續往下閱讀
胡塞武裝發言人沙里亞（Yahya Sarea）在聲明中表示，「這艘船受損嚴重，導致它完全停了下來，而由於該船承受了大面積的損壞，有沉沒在亞丁灣的風險。」
紅寶石號上有24名船員，其中包括11名敘利亞人、6名埃及人、4名菲律賓人、3名印度人。在遭到襲擊後，所幸獲得一艘附近的船隻協助，全員得以逃生。
負責紅寶石號海事安全的公司LSS-SAPU和數據提供商Lloyd's List Intelligence證實，紅寶石號在遭受來自葉門方向的2枚飛彈攻擊之後受到了損傷，所幸船員已經離開，「我們得知她（紅寶石號）正在進水。現在船上沒有人，船東與管理人員正在考慮用拖船的選項。」
據航運網站MarineTraffic在18日最後一次收到的追蹤訊號顯示，紅寶石號當時正在從沙烏地阿拉伯前往保加利亞。
紅寶石號貨船懸掛著貝里斯國旗，在英國註冊，但營運則是由黎巴嫩負責。英國海事安全公司安布雷（Ambrey）指出，Rubymar號週日在靠近葉門的曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）也曾經遭遇襲擊。
英國政府譴責胡塞武裝的「魯莽攻擊」，並表示盟軍船艦已趕到現場。這次事件是由伊朗支持的胡塞武裝目前為止做過最危險的攻擊之一，也是西方努力阻止攻擊未果的最新證明。
自去年11月中旬以來，胡塞武裝頻繁針對紅海和亞丁灣的商船和西方軍艦，發射了至少數十枚飛彈和無人機。胡塞武裝聲稱，襲擊商船的行動是為了支持在以哈衝突中受苦的巴勒斯坦人。
但胡塞武裝的襲擊促使許多航運公司放棄行經這條佔了全球海運貿易12%的重要航道。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。