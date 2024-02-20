台海局勢升溫！中美關係恐生變 專家研判：川普若當選會更慘
美國前總統川普近期宣佈將「回鍋」競選下任總統，他幾乎可以確定贏得共和黨初選，並在今年11月挑戰拜登的連任之路。然而分析師認為如果川普勝選，台海和南海的緊張局勢恐升溫，因為川普不見得會阻擋中國的挑釁和攻擊。
國際中心賴正琳／綜合報導
《彭博社》報導，荷蘭國際集團（ING）亞洲研究部門主管卡奈爾（RobertCarnell）19日指出，川普若重新掌權，美國在南海主權爭議海域的活動很可能不會像拜登政府一樣頻繁，而此舉將讓中國有機可趁，讓整個南海和台海的局勢緊張。
卡奈爾說：「如果川普掌權，我認為他不一定就會說，台灣，我們挺你。所以有可能在一定程度上讓中國變得更挑釁。」
雖然卡奈爾認為中國在台海發生衝突的機率仍然極低，但中國很有可能會出現「更多的侵擾、侵入專屬捕魚區、在有爭議地區無人居住的環礁上建設軍事設施，以及在有爭議地區開發近海石油和天然氣」，間接地侵略他國主權。
美國許多最緊密盟友的領導人擔心，若川普再度上台，川普政府會無視外交規範和傳統。因為他早就矢言將大規模驅逐移民、迅速解決烏克蘭戰爭，並將打擊進口商品。他曾指責台灣從美國搶走半導體工作，並且針對台海議題，與拜登不同，川普始終拒絕透露是否會保衛台灣。