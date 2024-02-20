名家論壇》蕭徐行／大選後　侯友宜可還有明天

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侯友宜雖然沒能如願贏得總統寶座，主要原因當然是候選人自身的問題；但是，有很多因素是非戰之罪；例如，國民黨吸引不了年輕選票，這已經是這十多年來老生常談的問題，並非侯友宜個人魅力不足的問題；其次，國民黨部分人士從一開始就極力鼓吹藍白合，使得侯友宜在選舉報名以前階段，始終受制於藍白合作的假議題中，左右不是，進退不得；甚至有部分人士引誘郭董跳入總統選舉渾水，又不能妥善處理選舉前期所導致之恩怨，終造成泛藍陣營無法實質團結的裂痕。
總統大選未竟其功，國民黨在國會議員選舉仍然開出優於上屆席位的成績，並成為立法院最大黨，侯友宜在選戰中為候選人賣力輔選自然不可抹滅，而侯友宜在新北市長任內卯力從公，努力建設，自然仍是2026年地方選舉與2028年總統與國會議員大選中不可或缺的重要角色。
首先，做好新北市長是選後的首要目標，如果沒有意外，侯友宜還有兩年九個月的任期要投入市政建設工作。任期中參選總統是否合適，顯然新北市民已給了答案，再說市長提早了數個月請假參選，在這段時間裡任何的事故與傷亡都會堆到侯友宜身上，難免會讓人有「府中無大人」的負面印象，這都是必須加倍奉還的，否則市民的不滿意度將持續湧現。尤其，這二年九個月的一切作為，將在2026年度的新北市長選舉影響的不僅僅是國民黨在新北市的連續執政年限是否嘎然而止，而且將是衝擊侯友宜未來的政治路與歷史定位。
侯友宜如果要建立自己的政治定位，第二項可以做到就是扮演好國民黨2006年北台區域執政的指揮官的角色，讓北北基宜桃區域治理平台運作順利，也讓國民黨在這個地區的選情續開紅盤。由於北北基桃宜地區是台灣最重要的政治經濟地區，本地區居住人口也有9百60多萬人，約當台灣四成餘的人口，如果能讓這樣的北台一日生活圈能持續運作順利，就能協助台北市、桃園市、基隆市長順利連任，也能讓將面臨新人參選的宜蘭與北市增添助力。
台北市、桃園市與基隆市本來就是藍大於綠的選區，現任市長只要盡心盡力做好，不要出現貪汙腐敗情事或是招標弊案，連任不成問題；但是國民黨在宜蘭與新北市將面對激烈挑戰。宜蘭號稱民主聖地，林姿妙在驚濤駭浪連任後，民進黨已經痛定思痛，誓言拿回縣長寶座，國民黨呢？目前還看不到足以拚縣長人選，令人擔憂；另外，民進黨在失去新北市政權近20年後，此次必定全力進攻全台第一大市，國民黨不能輕敵。此外，這次在宜蘭、新北選得不算差的民眾黨勢必會派出參選者，以爭取白色政黨版圖的擴張。
面臨三黨鼎立的時代，國民黨應該邀請王金平擔任總督導，並任命侯友宜、盧秀燕與黃敏惠三人為北中南區三區指揮官，以面對2026年不好選的地方選舉。
這次總統大選充分顯現地方組織的健全，才有打勝戰的本錢，因此爭取地方組織的發展是件重要又需要時時做苦工的重任，現在連柯文哲都強調民眾黨要全力發展組織，國民黨更該把過去引以為傲的組織力量再壯大起來，尤其國民黨實力較弱的南部地區更該加強。
可慶的是在這次選戰中，侯市長展現了他在基層的親和力，在中南部頗受歡迎，加上警政出身的背景，熟悉各政黨的地方發展模式，這都顯現侯友宜是擔當國民黨組織振衰起敝的不二人選。如果侯友宜能與擅長行銷宣傳的趙少康、韓國瑜組成鐵三角，國民黨才有徐圖未來的機遇。
再者，侯市長在兩岸氛圍又趨緊張之際，可以以新北市長的身分為兩岸和平做出貢獻。侯市長是唯一在選舉中表達追求和平，避免兩岸衝突的候選人，也公開主張願意遵守「九二共識」的政治人物，也是得到美國政府信任的政治人物。由於剛剛選完總統，他是現階段在野陣營較合適出訪中國大陸的政治領袖。如果他能打開兩岸對話和解之門，無疑地對於台灣的安全能做出貢獻。
雖然若干尖酸刻薄的評論者，奚落侯友宜落選後就沒有了未來。然而，事在人為，癥結在目標如何的設定，計畫如何來執行，只要方向很明確，侯友宜還是可以有精彩的明天，美麗的未來。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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