台灣「最聰明福袋」賣到嚇嚇叫！客拆開全愣：超商、全聯最大對手
每年到了新春的時候，台灣四大超商以及超市、賣場、百貨公司都會推出新春福袋，每家都會打出不同的抽獎品項以及內容物來吸引客人，像是7-11都會跟各大IP合作聯名推出周邊商品，而全家則是推出生肖年福袋、全聯則有跟品牌合作的行李箱、家電等。然而，今年福袋各家都出現庫存過剩的情況，出現銷量消退的現象。不過，就有網友討論「第一年買家樂福的福袋，CP值也未免太高了吧！」引起廣大迴響，也有人稱家樂福販賣福袋的模式非常聰明，是同樣性質福袋的最大對手。
記者張嘉哲/綜合報導
近日有許多網友在臉書社團「家樂福商品網友真心話」貼文分享，自己在大年初一的時候到家樂福排隊購買福袋，一袋售價是198元，拆開之後真的非常驚艷，整包福袋塞滿滿的東西，總價值回本不說，也是大家日常購買的熱門零食餅乾，且有不少人發現「每間家樂福的福袋東西是由各家門市自己塞入！這樣做法真的很聰明，如果有門市塞太爛的東西，就會被人家發上網，所以每家的東西輸人不輸陣，真的很讚」。
從社團發文當中可以發現，不少人發出自己的戰利品，福袋內容有「義美巧克力酥片1盒、Dr.Q蒟蒻果凍1包、米果1包、口香糖1包、品客洋芋片1罐、金沙巧克力三粒裝、勁辣口味雞汁麵1包、八寶粥1罐、來一客泡麵1碗、濕紙巾1包以及氣泡水1罐」並且還有抽獎機會以及刮刮卡一張，即便沒有中獎，一袋198元也是物超所值。
另外也有人採取線上購物搶到的288元福袋，網友開箱則稱「袋子都快撐破了」，內容物則有4罐茶飲、整袋統一肉燥蔥燒牛肉麵、新貴派整包、芝麻蛋捲整盒以及蛋酥花生1包、品客洋芋片、來一客杯麵、八寶粥等等，內容物好評不間斷。
不少網友看到內容物後紛紛大讚「這才叫做福袋好嗎.....真的有夠佛」、「家樂福這招很聰明，各分店自己分裝，裝太爛就是該門市自己要跟上面交代」、「家樂福的福袋真的很超值，不過大年初一我真的爬不起來」、「以同性質福袋來說，全聯跟超商的福袋應該可以學習一下」、「覺得內容比便利超商的福袋好很多」、「大贏超商的福袋，而且還賣比較便宜」。
而《NOWnews》記者也實際查找了去年家樂福兔年福袋，評價一樣非常好，發現家樂福有個小巧思，在於福袋的內容物有許多「自產品牌的食物以及用品」，有逛過家樂福都知道，家樂福的自有品牌東西售價都是「便宜又大碗」，藉此讓福袋內的物品多元，除了讓自己的成本不會拉到太高，又讓消費者感到物超所值，是非常聰明的做法，比起奢華的抽獎，拿到福袋超值的內容物更受消費者青睞！也因為這樣好口碑，讓家樂福的龍年福袋今年一樣賣到嚇嚇叫。