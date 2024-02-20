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巴西總統將加薩戰爭比擬納粹大屠殺　以色列列不受歡迎人物

▲巴西總統魯拉把以色列在加薩的軍事行動比喻為納粹大屠殺，引發了外交風暴。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統魯拉把以色列在加薩的軍事行動比喻為納粹大屠殺，引發了外交風暴。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)把以色列在加薩(Gaza)的軍事行動比喻為納粹大屠殺(Holocaust)，引發了外交風暴。巴西19日召回大使，而以色列宣布把魯拉列為「不受歡迎人物」。

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這場爭端在一天前爆發，魯拉稱加薩走廊(Gaza Strip)持續上演的衝突「不是一場戰爭，是一場屠殺」，並將它與「當希特勒決定殺死猶太人」相提並論。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)說，魯拉「越過了紅線」，「他的政府19日召見巴西大使，與以色列外交部長卡茲(Israel Katz)在耶路撒冷大屠殺紀念中心會面。」

卡茲說：「只要他(魯拉)沒有撤回發言並道歉，他就是以色列的不受歡迎人物。」

在一個針鋒相對的行動中，巴西外交部表示，他們也在當天稍晚召見了以色列駐巴西大使，並召回了駐特拉維夫(Tel Aviv)的大使進行諮詢，「因為以色列政府今天上午聲明的嚴重性」。

巴西大使在一份聲明中表示，他20日將離開特拉維夫。

78歲的魯拉是全球南方(Global South)的主要代言人，他的國家目前擔任20國集團(G20)的輪值主席國。

魯拉的發言正值巴西將在21日與22日召開G20外交部長會議，包含美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)在內的高階外交官，將齊聚里約熱內盧，意見分歧的加薩衝突將是主要議題。

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