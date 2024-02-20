「痛風拉麵」登台不到3個月再開新店！明起「買一送一」連吃5天
台灣「痛風拉麵」再開新店！新加坡知名樂天餐飲集團旗下人氣「樂蝦拉麵」去年底12月才首度登台，進軍台北市信義區微風南山，主打北海道濃烈的蝦味拉麵高湯與辛香鑊氣，「招牌三寶蝦湯拉麵」成功累積知名度；如今不到3個月，再開第二間新店插旗新莊宏匯廣場，明（21）日起兩店一起祭出「買一送一」優惠，而且送的還是台灣限定版豪華海味拉麵，拉麵控出發了。
記者蕭涵云/綜合報導
2018年才成立的「樂蝦拉麵」，以全球獨創有「鑊氣」的蝦湯拉麵，足跡遍佈新加坡、馬來西亞、美國與中國等地；去年底12月首度登台，主打北海道濃烈的蝦味拉麵高湯與辛香鑊氣的「招牌三寶蝦湯拉麵」，全球樂蝦搶先首賣的「酸菜金黃魚片雞白湯麵」及「黑松露乾拌麵」，迅速累積知名度及口碑，更因澎湃份量與濃厚湯頭被暱稱「痛風拉麵」。
「樂蝦拉麵」登台不到3個月，宣布再開第二間新店插旗新莊宏匯廣場。事實上，這次台灣樂天餐飲集團一舉將「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」，雙品牌同時進駐新莊「宏匯廣場」，採毗鄰雙店聯營政策，也是新加坡樂天餐飲集團全球展店的全新模式。
當然也大方推出消費者最關心的開幕優惠活動，明天2月21日至2月25日連續5天，樂蝦拉麵新莊宏匯店或微風南山店都有「拉麵買一送一」優惠，點選任一麵款即贈「台灣限定版豪華海味拉麵」乙碗。提醒大家，只限内用，贈麵不含小菜；優惠内容仍需酌收10%服務費。
而且樂蝦拉麵還同步更換全新菜單，佛心將麵款全面升級為套餐，加碼附上3款開胃小菜「不加價」！另外新增68元、148元加價購餐點組合，能更划算搭配飲料或飯食及人氣單品，幫民眾一起抗通膨、省荷包。
而樂天皇朝新莊宏匯店開幕也有創舉，將聯名世界冠軍Gino Pizza Napoletana，打造樂天皇朝全新限定版「獨家披薩小籠包」，開幕期間只要點八色小籠包就免費送，而且限定口味小籠包可是只送不賣。
另外，同樣在新莊宏匯廣場也於年前迎接「八色烤肉mini」，聚焦「獨食」餐飲商機的個人韓式烤肉，主打不用揪團、一個人也能好好品嚐的韓式烤肉，而且同樣吃得到韓式泡菜、芥末蘿蔔、龍鬚菜等道地小菜，還能搭配鍋物組合，也很受到消費者青睞。