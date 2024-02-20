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「痛風拉麵」登台不到3個月再開新店！明起「買一送一」連吃5天

▲台灣痛風拉麵再開新店！主打有鑊氣的新加坡「樂蝦拉麵」，登台不到3個月又插旗新莊宏匯廣場，明起連吃5天「買一送一」優惠；同集團聯營的樂天皇朝開幕也祭出「獨家披薩小籠包」只送不賣。（圖／樂蝦拉麵提供）
▲台灣痛風拉麵再開新店！主打有鑊氣的新加坡「樂蝦拉麵」，登台不到3個月又插旗新莊宏匯廣場，明起連吃5天「買一送一」優惠；同集團聯營的樂天皇朝開幕也祭出「獨家披薩小籠包」只送不賣。（圖／樂蝦拉麵提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣「痛風拉麵」再開新店！新加坡知名樂天餐飲集團旗下人氣「樂蝦拉麵」去年底12月才首度登台，進軍台北市信義區微風南山，主打北海道濃烈的蝦味拉麵高湯與辛香鑊氣，「招牌三寶蝦湯拉麵」成功累積知名度；如今不到3個月，再開第二間新店插旗新莊宏匯廣場，明（21）日起兩店一起祭出「買一送一」優惠，而且送的還是台灣限定版豪華海味拉麵，拉麵控出發了。

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2018年才成立的「樂蝦拉麵」，以全球獨創有「鑊氣」的蝦湯拉麵，足跡遍佈新加坡、馬來西亞、美國與中國等地；去年底12月首度登台，主打北海道濃烈的蝦味拉麵高湯與辛香鑊氣的「招牌三寶蝦湯拉麵」，全球樂蝦搶先首賣的「酸菜金黃魚片雞白湯麵」及「黑松露乾拌麵」，迅速累積知名度及口碑，更因澎湃份量與濃厚湯頭被暱稱「痛風拉麵」。

▲今晨9.4度低溫，強烈大陸冷氣團來襲！餐飲業者推出暖心優惠，新加坡知名樂天餐飲集團「樂蝦拉麵」微風南山開幕「買一送一」；壽司郎祭出「烏龍麵降價20元、拉麵便宜10元」。（圖／樂蝦拉麵提供）
▲全球獨創有「鑊氣」的「樂蝦拉麵」，「招牌三寶蝦湯拉麵」被饕客暱稱為痛風拉麵。（圖／樂蝦拉麵提供）
「樂蝦拉麵」登台不到3個月，宣布再開第二間新店插旗新莊宏匯廣場。事實上，這次台灣樂天餐飲集團一舉將「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」，雙品牌同時進駐新莊「宏匯廣場」，採毗鄰雙店聯營政策，也是新加坡樂天餐飲集團全球展店的全新模式。

▲新加坡樂天餐飲集團旗下「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」雙品牌插旗新莊宏匯廣場聯營。（圖／翻攝自樂蝦拉麵台灣FB）
▲新加坡樂天餐飲集團旗下「樂天皇朝」、「樂蝦拉麵」雙品牌插旗新莊宏匯廣場聯營。（圖／翻攝自樂蝦拉麵台灣FB）
當然也大方推出消費者最關心的開幕優惠活動，明天2月21日至2月25日連續5天，樂蝦拉麵新莊宏匯店或微風南山店都有「拉麵買一送一」優惠，點選任一麵款即贈「台灣限定版豪華海味拉麵」乙碗。提醒大家，只限内用，贈麵不含小菜；優惠内容仍需酌收10%服務費。

▲樂蝦拉麵歡慶開幕，拉麵「買一送一」優惠。（圖／翻攝自樂蝦拉麵台灣FB）
▲樂蝦拉麵歡慶開幕，拉麵「買一送一」優惠。（圖／翻攝自樂蝦拉麵台灣FB）
而且樂蝦拉麵還同步更換全新菜單，佛心將麵款全面升級為套餐，加碼附上3款開胃小菜「不加價」！另外新增68元、148元加價購餐點組合，能更划算搭配飲料或飯食及人氣單品，幫民眾一起抗通膨、省荷包。

▲樂天皇朝聯名世界冠軍Gino Pizza Napoletana，打造「獨家披薩小籠包」。（圖／翻攝自樂天餐飲集團台灣FB）
▲樂天皇朝聯名世界冠軍Gino Pizza Napoletana，打造「獨家披薩小籠包」。（圖／翻攝自樂天餐飲集團台灣FB）
而樂天皇朝新莊宏匯店開幕也有創舉，將聯名世界冠軍Gino Pizza Napoletana，打造樂天皇朝全新限定版「獨家披薩小籠包」，開幕期間只要點八色小籠包就免費送，而且限定口味小籠包可是只送不賣。

▲「八色烤肉mini」今年2月初也進軍新莊宏匯廣場。（圖／八色烤肉提供）
▲「八色烤肉mini」今年2月初也進軍新莊宏匯廣場。（圖／八色烤肉提供）
另外，同樣在新莊宏匯廣場也於年前迎接「八色烤肉mini」，聚焦「獨食」餐飲商機的個人韓式烤肉，主打不用揪團、一個人也能好好品嚐的韓式烤肉，而且同樣吃得到韓式泡菜、芥末蘿蔔、龍鬚菜等道地小菜，還能搭配鍋物組合，也很受到消費者青睞。


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